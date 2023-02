Landkreis Dillingen

06:00 Uhr

Anton Dietrich war lieber Landrat in Dillingen als Minister in München

Plus Anton Dietrich wäre an diesem Mittwoch 80 Jahre alt geworden. Was den langjährigen Dillinger Landrat auszeichnete und wie er die Region geprägt hat.

Von Berthold Veh

Unter günstigeren Umständen hätten Leser und Leserinnen unserer Zeitung an diesem 15. Februar vermutlich eine überdimensionale Hommage auf einen großen Landkreis-Politiker serviert bekommen. Doch seinen 80. Geburtstag, der am heutigen Mittwoch gefeiert worden wäre, hat Anton Dietrich (1943 bis 2004) nicht erlebt. Der frühere Dillinger Landrat starb am 23. April 2004 im Klinikum Großhadern im Alter von 61 Jahren an einem Herz- und Kreislaufversagen. Als Dietrich am 29. April auf dem Dillinger Friedhof beigesetzt wurde, gaben etwa 2000 Menschen dem verstorbenen Landkreischef die letzte Ehre. Zuvor hatten in allen Pfarreien des Landkreises Dillingen die Kirchenglocken geläutert.

