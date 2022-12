Landkreis Dillingen

vor 19 Min.

Lieferengpässe: Medikamente für Kinder fehlen in Apotheken im Kreis Dillingen

Plus Viele Apotheken können gerade viele Medikamente für Kinder nicht mehr bestellen. Pharmazeuten in der Region kritisieren, dass sich das schon lange angekündigt habe.

Von Susanne Klöpfer

Corona, das RS-Virus und die normale Grippe – viele Menschen sind gerade krank. Doch es fehlt an Medikamenten, gerade für Kinder. Das zeigt sich auch in den Apotheken im Landkreis Dillingen. Johannes Riesinger hat nur kurz Zeit, um am Telefon zu sprechen. „Bei uns ist Land unter“, sagt der Apotheker, der Standorte in Gundelfingen, Wertingen und Buttenwiesen hat. Zum normalen Weihnachtschaos komme der wahnsinnige Aufwand, um Medikamente zu beschaffen.

