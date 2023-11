Lilly Meitinger vertritt die Mittelschulen im Kreis Dillingen

Die 15-Jährige, die die Montessori-Schule in Wertingen besucht, ist zur neuen Schülersprecherin gewählt worden. Das sind ihre Aufgaben.

Die neun Mittelschulen im Landkreis Dillingen haben eine neue Landkreisschülersprecherin: Die 15-jährige Lilly Meitinger besucht die Montessori-Schule in Wertingen und erhielt bei der Landkreisschülersprecherwahl in Dillingen die Stimmenmehrheit. Ihre Stellvertreterin ist Joanna Bilert (15 Jahre) von der Josef-Anton-Schneller-Mittelschule Dillingen. Fast alle Schülersprecher folgten zusammen mit ihren Vertrauenslehrkräften der Einladung des Staatlichen Schulamts zur Wahl einer neuen Landkreisschülervertretung, die zentral an der Grundschule Dillingen stattfand.

Die Schüler überzeugten mit Engagement und Persönlichkeit

Zunächst informierte Schulpsychologin Cornelia Michel die Jugendlichen über die verschiedenen Ebenen und Gremien der Schülermitverantwortung auf Landkreis-, Bezirks- und Landesebene. Anschließend stellten die Schülersprecher und Schülersprecherinnen gekonnt in ihren Wahlreden ihre jeweilige Mittelschule sowie eindrucksvolle Aktivitäten der Schülermitverantwortung vor. Zum Schluss ihrer Rede begründeten sie motiviert ihre Kandidatur für das Landkreisschülersprecher-Amt. Lilly Meitinger und Joanna Bilert überzeugten dabei mit ihrem Engagement und ihrer Persönlichkeit besonders. Am 09.11.2023 findet dann die erste Aussprachetagung auf Bezirksebene statt. Unter anderem wird hier die Bezirksschülervertretung gewählt.

Im Anschluss an die Wahl erarbeitete Nadine Rauscher – Lehrerin an der Mittelschule am Schlachtegg in Gundelfingen und Wertebotschafterin – mit der Gruppe Ansätze, um an den jeweiligen Schulen Werte wie Hilfsbereitschaft, Einfühlungsvermögen oder Respekt verstärkt ins Bewusstsein zu rücken. Neben vielen konkreten Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten sowie interessanten Filmausschnitten informierte die Multiplikatorin über die Verankerung der Werte in der Gesellschaft und die Relevanz für den gemeinsamen Lernort Schule. (AZ)