Lions-Benefizkonzert bringt eine Spende von 4000 Euro

Das Lions-Benefizkonzert der Schulen aus dem Landkreis Dillingen unter der Leitung von Sarah Straub wird vielen noch in sehr guter Erinnerung sein. Nun bereits im zweiten Jahr veranstaltet, war das Konzert wieder ein sensationeller Erfolg dank der Beteiligung der ReGy-Bigband Wertingen, der Wood & Brass Band des Sailer-Gymnasiums Dillingen, des symphonischen Blasorchesters des Albertus-Gymnasiums Lauingen und des Bona Vento vom Bonaventura-Gymnasium Dillingen.

Wie angekündigt gehen die Erlöse aus diesem Benefizkonzert in vollem Umfang an die teilnehmenden Schulen. Die Lions Dillingen haben den erlösten Betrag wieder so aufgestockt, dass jede Schule einen Scheck in Höhe von 1000 Euro erhält. Der Lions-Club unterstützt die Schulbands, weil die Musiker aus verschiedenen Jahrgängen und mit unterschiedlichster Herkunft den respektvollen Umgang miteinander üben. Damit werde auch ein wesentlicher Beitrag zur Förderung der Lebenskompetenz geleistet: Ein Thema, das ebenfalls bei anderen Aktionen des Lions Clubs immer im Vordergrund stehe.

Präsident Martin Schwarz und das Lions-Benefizkonzert-Team um Gisela Bley und Siegfried Horn überreichten die Schecks an die einzelnen Schulen und deren Bandleader. Innerhalb der Schulen wird dieser Betrag für Instrumente, Noten oder andere musikalische Zwecke verwendet. Das nächste Benefizkonzert wird am 4. April 2025 wieder im Dillinger Stadtsaal stattfinden. (AZ)