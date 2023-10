Literaturfestival Nordschwaben: Landkreis zieht gemischte Bilanz

Plus Das Literaturfestival Nordschwaben fand im März zum zweiten Mal statt. Manche Lesungen waren ausgebucht, andere kaum besucht. Wird der Kreis Dillingen sich weiter beteiligen?

Nicht nur literarische Größen sollte das Literaturfestival Nordschwaben anlocken, sondern natürlich auch viele literaturbegeisterte Menschen. Das war zumindest die Hoffnung der Veranstalter. Hat sich die erfüllt? Der Kreis Donau-Ries jedenfalls hat bereits im Juni grünes Licht für eine dritte Auflage gegeben. Der Kreis Dillingen hat im Kultur- und Sportausschuss nun eine Entscheidung getroffen.

Das Literaturfestival Nordschwaben gibt es schon seit 2021, damals startete das neue Festival unter Corona-Vorzeichen: Besucherzahlen waren beschränkt, das Festival wurde ins Netz übertragen. Die erste "normale" Ausgabe des Festivals folgte dann im März 2023.