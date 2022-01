Lösung für Hausarzt-Notstand im Bachtal in Sicht

Plus Nach dem Tod einer Ärztin gibt es einen Hausarzt für Tausende Einwohner im Bachtal. Nun hilft ein Mediziner im Ruhestand aus. Eine Nachfolgerin für die Praxis ist im Gespräch.

Ein Mediziner für 6600 Einwohner und Einwohnerinnen – dieser Zustand herrschte seit mehreren Wochen im Bachtal. Nach dem überraschenden Tod der Medizinerin Cleopatra Schreiber in Syrgenstein Ende November war unklar, wie es weitergeht. Die Ärztin hatte zuvor Patienten und Patientinnen von Dr. Sigurd Mackenrodt, der im April mit 79 Jahren gestorben war, übernommen.