Maikundgebung in Höchstädt: "Mit Tarifvertrag ist einfach mehr drin"

Der DGB-Kreisverband Dillingen veranstaltet eine Maikundgebung. Im Höchstädter Schloss spricht Roman Martynez, der auch Experte für Gesundheitsthemen ist.

Auch in diesem Jahr rufen der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften am Tag der Arbeit 2024 wieder zu Demos, Kundgebungen und bunten Aktionen in der gesamten Bundesrepublik auf. Mit dem Motto "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit" erinnern die Gewerkschaften an ihre Kernforderungen und ihre Antworten auf die zunehmende Verunsicherung in der Gesellschaft. Im Landkreis Dillingen findet die Maikundgebung am Mittwoch, 1. Mai, um 10 Uhr im Höchstädter Schloss statt. Es spricht Roman Martynez von Verdi Augsburg, zuständig für Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen.

Werner Hafner, Vorsitzender des DGB-Kreisverbands Dillingen, sagt: „Wir freuen uns auf den 1. Mai 2024 und unseren Redner Roman Martynez von Verdi Augsburg." Die Tarifbindung sei weiter im Sinkflug. "Immer mehr Arbeitgeber stehlen sich aus ihrer sozialen Verantwortung. Deshalb brauchen wir jetzt eine Tarifwende sprich höhere Tarifbindung", erläutert Hafner. Denn sie bringe viele Vorteile – mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen, sichere Zukunftsaussichten, mehr Lebensqualität.

"Mit Tarifvertrag ist einfach mehr drin: Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit", sagt der DGB-Kreisvorsitzende. Auch der Freistaat Bayern müsse endlich mit einem Faire-Löhne-Gesetz gegensteuern. Mit Roman Martynez habe der Kreisverband einen Fachmann zum Thema Gesundheit und Krankenhäuser gewinnen können. "Außerdem werden wir am 1. Mai auch für eine starke Demokratie auf der Straße sein. Rechtspopulisten vertreten nicht die Interessen der Beschäftigten", betont Hafner. Der DGB kämpfe für Demokratie, Frieden, Freiheit und Wohlstand – am 1. Mai und an jedem anderen Tag im Jahr. (AZ)