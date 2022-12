Mann aus Kreis Dillingen überweist 500 Euro auf italienisches Konto

Der 52-Jährige ist auf einen Betrüger hereingefallen. Er erstattet Anzeige. Es geht um Brennholz.

Ein 52-jähriger Landkreisbewohner wurde Ende November auf einer Internetseite auf ein Brennholzangebot aufmerksam. Die weiterführenden Verkaufsverhandlungen wurden über den Messenger-Dienst Whatsapp geführt.

Mann aus Kreis Dillingen zögerte nicht

Direkt nach der Auftragsbestätigung überwies der 52-Jährige die erste Teilrate in Höhe von 495 Euro auf ein italienisches Konto. Am vermeintlichen Liefertag überwies der Mann die weitere vereinbarte Teilzahlung in gleicher Höhe. Ware wurde an ihn allerdings keine geliefert, der vermeintliche Verkäufer reagierte nach Überweisung des Geldes nicht mehr auf weitere Kontaktversuche. Der 52-Jährige erstattete Betrugsanzeige bei der Dillinger Polizei. (AZ)