Landkreis Dillingen

vor 16 Min.

Mann findet keine passende Frau und wirft Partnervermittlung Betrug vor

Plus Ein Mann aus dem Landkreis Dillingen findet trotz Partnervermittlung keine passende Lebensgefährtin. Nun wirft er der Agentur vor dem Amtsgericht Betrug vor.

Von Michael Stelzl

In den letzten Lebensjahren noch einmal die große Liebe finden: Das war das Ziel eines älteren Mannes aus dem Landkreis Dillingen. Dafür engagierte er eine Partnervermittlung aus Ostdeutschland, die ihn mit Frauen aus Polen bekannt machen sollte. 5300 Euro überwies er dafür im Oktober 2020 an die Agentur. Die Fahrtkosten sollten laut Vertrag extra berechnet werden. Da er jedoch keine passende Partnerin kennenlernte, ihm trotzdem fortlaufend Geld vom Konto abgezogen wurde, ging er im Juli 2022 schließlich zur Polizei und zeigte die Partnervermittlung wegen Betrug an.

Mehrere Umstände machten die Partnervermittlung schwierig

Insgesamt zog die Partnervermittlung jedoch mehr als 36.000 Euro vom Konto des 87-Jährigen ab, da der Mann immer wieder Zahlungen zurückbuchte. Abzüglich dieser Rückbuchungen verdiente die Agentur 5700 Euro mit dem Kunden. Die Angeklagte, Geschäftsführerin der Partnervermittlung, erläuterte während des Prozesses im Amtsgericht Dillingen die Problematik der Vermittlung: Zunächst machten es die Corona-Beschränkungen schwierig, dass die Frauen aus Polen überhaupt einreisen konnten, erklärt sie. Denn zeitweise war die Grenze gesperrt oder nur unter strengen Auflagen passierbar. Auch Telefongespräche gestalteten sich oft schwierig, da der Mann schwerhörig sei und die Verbindung zudem oft schlecht gewesen sei.

