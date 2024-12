Mann möchte keinen Rundfunkbeitrag zahlen – und landet vor Gericht

Ein 54-Jähriger aus dem Zusamtal sieht es nicht mehr ein: Er möchte seine Rundfunkgebühren nicht bezahlen. Er informiert sich auf einer Internetseite der „Beitragsblocker“. Für rund 55 Euro erwirbt der Mann Unterlagen, explizit ein vorgefertigtes Schreiben, das er lediglich unterschreibt. Dieses richtet sich an einen Gerichtsvollzieher aus Dillingen, der den nicht bezahlten Beitrag eintreiben soll. Der Zusamtaler behalte sich vor, so heißt es im letzten Satz, Schadensersatzansprüche geltend zu machen, sollte der Beamte die Zwangsvollstreckung nicht aufheben. Das wird den Verweigerer in Schwierigkeiten bringen.

Laura Gastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusamtal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis