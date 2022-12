Mann rast mit Auto auf Passanten in Dillingen zu

Laut Polizei ist ein 23-Jähriger am Donnerstag mit Absicht auf einen Passanten zugerast. Jetzt ermittelt die Polizei. Auch Einbrecher waren am Mittwoch unterwegs.

Die Polizei Dillingen berichtet am Donnerstag von mehreren Einsätzen, zu denen die Beamten und Beamtinnen in den vergangenen Tagen gerufen worden sind. Unter anderem rückten sie nach Lauingen und Dillingen aus. Ein Überblick.

Ein 23-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 17.10 Uhr in der Rosenstraße in Dillingen mit seinem Taxi in hohem Tempo absichtlich auf einen 48-jährigen Passanten zu, der gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Letzterer musste zurückweichen, um vom Taxi nicht erfasst zu werden. Gegen den 23-Jährigen ermittelt die Polizei jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 gebeten.

Bei einem Einbruch in Dillingen stahlen Unbekannte mehr als 1000 Euro

Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Montag, 6.30 Uhr, bis Mittwoch, 16 Uhr, unerlaubt Zugang zu einzelnen Parzellen einer Kleingartenanlage in der Aislinger Straße in Lauingen. Laut Polizei hebelte er Gartentore und Eingangstüren zu Gartenhütten auf. Ersten Erkenntnissen nach verursachte der Einbrecher einen Gesamtsachschaden von etwa 800 Euro. Ob Diebstahlsschaden entstand, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, heißt es im Bericht der Polizei.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5.05 Uhr, in Dillingen. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in eine Bäckerei in der Kapuzinerstraße. Aus dem Geschäft entwendeten sie einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Auch hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Betrunken auf dem Fahrrad, jetzt droht ein Strafverfahren

Weiter berichtet die Polizei von einem alkoholisierten Verkehrsteilnehmer. Angehörige der Dillinger Sicherheitswacht stellten demnach am Mittwoch gegen 19.35 Uhr in der Großen Allee in Dillingen einen 35-jährigen Fahrradfahrer fest, der auffallend in Schlangenlinien unterwegs war. Eine hinzugerufene Streife der Polizei stellte bei dem Fahrradfahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab bei dem Mann einen Wert von fast einem Promille. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Substitutionsmitteln. Nachdem sich alle Faktoren gegen eine Fahrtüchtigkeit des 35-Jährigen aussprachen, ordneten die Beamten gegen ihn eine Blutentnahme an und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Ein 62-Jähriger aus dem östlichen Landkreis inserierte bereits am 16. Dezember auf der Seite eines Online-Fahrzeugmarkts einen Pkw zum Verkauf. Auf die Anzeige meldete sich ein bisher unbekannter Betrüger und täuschte Kaufinteresse vor. Allerdings sollte der 62-Jährige an den vermeintlichen Interessenten im Vorfeld 980 Euro für Speditionskosten auf ein spanisches Konto überweisen. Dieser fiel nicht auf den Betrugsversuch herein und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Im Donau-Ries und Dillingen wurden mehrfach Mülltonnen geklaut

Mehrere abstruse Vorfälle meldet der Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV): Unbekannte haben in der Region wohl mehrfach Mülltonnen von der Straße gestohlen. Innerhalb von acht Tagen ließen die Täter nach Auskunft von AWV-Mitarbeiterin Emma Christa sechs Restmülltonnen mitgehen. Die einen waren wohl bereits geleert, die anderen noch voll. Drei der Diebstähle geschahen in Rain, jeweils einer in Nördlingen sowie im Kreis Dillingen in Medlingen und Mörslingen. Jedes Mal handelte es sich um eine schwarze Restmülltonne, jedes Mal war es ein 80-Liter-Behälter.

Zuletzt wurde bei der Polizeiinspektion Rain ein Fall angezeigt. In der Ludwig-Dorn-Straße kam in der Nacht auf Freitag, 16. Dezember, eine Mülltonne abhanden. Die Dienststelle bittet um Hinweise unter der Nummer 09090/7007-0.

Polizei und AWV rätseln über das Motiv der Diebe. Solche Taten kämen normalerweise ganz vereinzelt vor, berichtet Emma Christa. Deshalb falle die Serie schon auf: "Wir können es uns nicht erklären. Es ist einfach seltsam." In einem Fall habe ein Nachbar beobachtet, wie ein Unbekannter den Müllsack aus der noch ungeleerten Tonne nahm und zu einem anderen Behälter nebenan legte. Den Schaden haben die jeweiligen Besitzer der schwarzen Tonne. Die müssen sich dem AWV zufolge auf eigene Kosten einen neuen Behälter besorgen. Dieser kostet 26 Euro. (AZ mit wwi)