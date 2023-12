Mann soll Kinder aus dem Kreis Dillingen schwer sexuell missbraucht haben

Einem 39-Jährigen wird vorgeworfen, drei Jungen mehrfach missbraucht und Kinderpornos erstellt zu haben. Gegen ihn läuft aktuell ein Verfahren vor dem Landgericht.

Vor dem Landgericht in Augsburg muss sich aktuell ein Mann verantworten, dem mehrfacher, zum Teil schwerer, sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen wird. Wie eine Sprecherin des Gerichts auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt, soll der 39-jährige Angeklagte zwischen Sommer 2016 und Sommer 2022 im Landkreis Dillingen drei Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren mehrfach sexuell missbraucht haben. Außerdem wird ihm zur Last gelegt, zahlreiches kinderpornografisches Material von den Geschädigten erstellt und weitere kinderpornografische Aufnahmen besessen zu haben.

Missbrauch von Kindern: 39-Jährigem drohen mehr als sechs Jahre Haft

In dem Prozess haben bisher Beamte der Polizei, die Mütter der Geschädigten und die Lehrerin eines betroffenen Jungen ausgesagt. Die Kinder selbst werden laut der Sprecherin nicht vernommen, denn der Angeklagte hat die Vorwürfe überwiegend eingeräumt. Dem Geständnis des 39-Jährigen lag demnach eine Verständigung über einen Strafrahmen zugrunde. Der Sprecherin zufolge geht es um eine Gesamtfreiheitsstrafe zwischen fünf Jahren und neun Monaten bis sechs Jahren und sechs Monaten. Das hätten das Gericht, Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung vereinbart. Zudem sei ein sogenannter Täter-Opfer-Ausgleich mit den Nebenklägern, also den Kindern und ihren Familien, angedacht aber bisher nicht vollzogen. Wie hoch die Strafe für den Mann tatsächlich ausfallen wird, wird das Gericht voraussichtlich am kommenden Freitag, 15. Dezember, entscheiden. Die nächste Verhandlung in der Sache findet am Dienstag, 12. Dezember, vor der Jugendkammer des Landgerichts Augsburg statt.