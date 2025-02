Mann vor Gericht: Er liebe es, „wenn er frische Luft an seinen Nüssen verspüre“

Der 38-Jährige aus dem Landkreis Dillingen ist Raucher. Aus diesem Grund geht er regelmäßig auf seinen Balkon, der direkt an einer Straße liegt. Das Geländer davor schützt vor fremden Blicken nicht. Und so sehen die Nachbarn von gegenüber, wie der Mann oft nur in Unterhose in der Ecke sitzt. Wie er regelmäßig die Unterhose hinunterzieht und sein Glied anfasst. Anfangs belächeln sie das. Später fühlen sie sich belästigt.

