Manuel Knoll (CSU) begreift, "dass er zum Club der Abgeordneten gehört"

Der Wahlsieg zeichnet sich ab: Manuel Knoll (CSU) wurde am Sonntag mit 35,3 Prozent direkt in den Bayerischen Landtag gewählt.

Plus Und der wiedergewählte Fabian Mehring (FW) ist im "Freudentaumel". So äußert sich der 34-Jährige auf die Frage zu seinen Ambitionen auf ein Ministeramt.

Von Berthold Veh

"Surreal" ist ein Wort, das Manuel Knoll in diesen Tagen öfter verwendet. Der 33-jährige Höchstädter ist am Sonntag direkt in den Bayerischen Landtag gewählt worden. Klar, er habe ein Jahr lang darauf hingearbeitet, und die Hoffnungen seien auch berechtigt gewesen, dass er für die CSU das Direktmandat im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen gewinnen würde. Wenn sich der Erfolg dann aber einstellt, "dann ist es am Anfang surreal", sagt Knoll. Aber: "Langsam setzt es sich, dass ich den Sprung in den Bayerischen Landtag geschafft habe", teilt der Höchstädter mit, der jetzt die Nachfolge des langjährigen CSU-Landtagsabgeordneten Georg Winter antreten kann.

In der Landtagsfraktionssitzung der Christsozialen hatte Knoll am Dienstag gleich eine Aufgabe. Zusammen mit Kristan von Waldenfels und Daniel Artmann bildete der Höchstädter den Wahlausschuss. Dies sei den drei jüngsten Mitgliedern der Fraktion vorbehalten. Und nach dem 23-jährigen von Waldenfels ist Knoll das zweitjüngste Mitglied seiner Fraktion. Der bisherige Gesundheitsminister Klaus Holetschek wurde dabei einstimmig zum neuen CSU-Landtagsfraktionschef gewählt. "Zu ihm habe ich einen sehr guten Draht", stellt der 33-Jährige fest.

