Landkreis Dillingen

vor 16 Min.

Manuel Knoll (CSU) beim Wählen: "Wie das Warten auf das Zeugnis"

Plus Nach dem Kirchgang geht CSU-Landtagskandidat Manuel Knoll wählen. Er beschreibt seine Gefühle nach einem Jahr Wahlkampf.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Zuerst Kirchgang, dann wählen: Der CSU-Landtagskandidat Manuel Knoll wirkt am Wahlsonntag irgendwie erleichtert. "Nein, nervös bin ich nicht", sagt der Erststimmenbewerber der Christsozialen, der am Wahlsonntag den CSU-Landtagsabgeordneten Georg Winter beerben will. Nach einem Jahr Wahlkampf beschleiche ihn am Tag der Abstimmung "ein surreales Gefühl, aber auch Erleichterung".

"Es ist wie bei einem Schulabschluss", sagt Knoll. Die Prüfungen seien geschrieben, und jetzt warte er auf das Zeugnis, das hoffentlich gut ausfallen werde. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich direkt in den Landtag gewählt werde", betont der CSU-Erststimmenbewerber, nachdem er um 11.15 Uhr im Stimmbezirk 201 im Höchstädter Rathaus seine Stimmen abgegeben hat. Lange habe er ja nicht überlegen müssen, wen er wählen soll, sagt Knoll mit einem schelmischen Lächeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen