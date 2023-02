Landkreis Dillingen

vor 35 Min.

Darüber plaudert Markus Söder auf dem Sofa in Dillingen mit den Landfrauen

Plus Bayerns Ministerpräsident diskutiert mit Kreisbäuerin Annett Jung im Stadtsaal über Zukunftsfragen der Landwirtschaft. Nur eine Sache macht den CSU-Politiker verlegen.

Von Berthold Veh

Der Landfrauentag im Dillinger Stadtsaal ist für Bäuerinnen in der Region ein fester Termin im Jahresablauf. "Man kann hier gute Gespräche führen", sagt die Unterbissingerin Marlene Berchtenbreiter. Sie zählt zu den etwa 400 Landfrauen, die am Mittwoch den Stadtsaal ganz füllen. In diesem Jahr ist die Veranstaltung nach der dreijährigen Corona-Zwangspause gespickt mit Höhepunkten. Zum einen wird das Jubiläum 75 Jahre Landfrauen im Bayerischen Bauernverband (BBV) gefeiert, zum anderen haben gleich zwei hochrangige Gäste ihr Kommen angesagt: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und die Vizepräsidentin des Deutschen Bauernverbands, Susanne Schulze Bockeloh. Was vielen Landfrauen offensichtlich in den vergangenen Jahren die Stimmung verdorben hat, ist eine mangelnde gesellschaftliche Anerkennung. "Wir wünschen uns mehr Wertschätzung für unsere Arbeit", sagt Berchtenbreiter. Aus diesem Grund will auch die Hochsteinerin Maria Konrad den Ministerpräsidenten Söder sehen.

