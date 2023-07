Martin Schwarz ist neuer Präsident des Lions-Clubs Dillingen

Vorgänger Siegfried Horn schlägt zum letzten Mal auf die Glocke. Das ist in den kommenden Monaten geplant.

Die Dillinger Lionsfamilie war bei der traditionellen Präsidentschaftsübergabe für das Jahr 2023/24 fast komplett. In festlichem Rahmen begrüßte der scheidende Präsident Siegfried Horn im Fristinger Storchennest die Anwesenden und ließ sein Jahr Revue passieren. Höhepunkt im ersten Halbjahr war ein Referat der Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Skiverbandes Miriam Vogt, 1993 Weltmeisterin in der alpinen Kombination. Der Vorstandsvorsitzende der Elisabethenstiftung Lauingen hielt einen bemerkenswerten Vortrag "Wer pflegt uns eigentlich?" Im März stellte sich Landrat Markus Müller mit dem Thema Zukunft vor.

Zwei Ausflugsfahrten standen auf dem Programm, nach Aschheim ins neue DHL-Paketzentrum und nach Pforzheim ins Schmuckmuseum. Im Mai empfing der Club für vier Tage den Freundschaftsclub aus Delmenhorst. Manfred Forscht hatte ein Programm ausgearbeitet, in dem eine Fahrt mit der Schättere von Neresheim zum Härtsfeldsee viel Freude auslöste. Nach einem Dank an alle Mitglieder und an seine Vorstandsmitglieder klang sein Lionsjahr mit einem letzten Schlag auf die Lionsglocke aus und Horn übergab die Amtskette an seinen Nachfolger Martin Schwarz.

Nachhaltigkeit spielt im Halbjahresprogramm eine Rolle

Dieser eröffnete sein Amtsjahr mit der Vorstellung seines Halbjahresprogramms, das vor allem auf Nachhaltigkeit basiert. Nach der Matinee im Goldenen Saal mit Julia Rinderle, der international bekannten Pianistin, ist im September Corina Hebestreit zu Gast. Sie ist Generalsekretärin des europäischen Industrieverbandes der Kohlenstoff- und Graphitindustrie ECGA in Brüssel und wird mit ihrem Vortrag "1 Schiff und 27 Kapitäne - warum Lobbyist in Brüssel der verrückteste, aber auch der schönste Job ist" bestimmt viel Beifall ernten.

Im Herbst geht es zum befreundeten Club nach Bondeno

Im Oktober fährt der Club drei Tage nach Italien zum Freundschaftsclub Bondeno. Georg Schrenk, Vorsitzender der Unterstützergruppe Asyl/Migration, spricht über "Ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit. Schaffen wir das noch?" "Nachhaltig soll alles sein - doch was bedeutet das?" Diesen Vortrag hält Prof. Stefan K. Murza von der Hochschule Augsburg im November. Nach der Weihnachtsfeier und dem Christkindlmarkt fährt der Club nach Oberstdorf, wo er zusammen mit dem LC Kempten die Skisprungschanze besichtigt, auf welcher einen Tag später die Qualifikation zur Vierschanzentournee stattfindet. (AZ)

