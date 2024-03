Maschinenring-Vorsitzender: "Landwirtschaft erfährt zu viel staatliche Gängelung"

Bei der Jahresversammlung des Maschinen- und Betriebshilferings im Dillinger Stadtsaal geht es um die Agrarpolitik der Bundesregierung. Doch es gibt auch was zu lachen.

Mit eindringlichen Worten der Kritik an die Politik eröffnete Vorsitzender Georg Wiedenmann die Jahresversammlung des Maschinen- und Betriebshilferings Dillingen. Mit den Worten „Das Wetter war für die Landwirtschaft im letzten Jahr ebenso schwierig wie die Politik“, verwies Wiedenmann auf den jüngsten Streik der deutschen Landwirte. Er sagt, dass es bei dem Protest nicht nur um die Kfz-Steuer oder die Dieselbesteuerung ging, wie in den Medien meist herausgestellt worden sei. Besonders die "Bürokratieflut", unsinnige Bestimmungen mit "zu viel Gängelung" durch den Staat und die dadurch gefährdete Versorgungssicherheit der Bevölkerung seien das eigentliche Anliegen der Landwirte in Deutschland.

Hinzu komme noch nach den Worten des Vorsitzenden, dass durch den Ukraine-Krieg auch für die Landwirte eine Verteuerung hauptsächlich bei Futter- und Düngemitteln eingesetzt habe, was Einfluss auf die Verbraucherpreise mit sich bringe. Dabei sollte die Ampel-Regierung auch bedenken, dass die Landwirtschaft in Deutschland "der größte Umweltschützer" sei und darüber hinaus nicht kurz- oder mittelfristig planen könne, sondern mindestens im Rhythmus einer Anbau/Ernte-Periode.

Vorstand beim Maschinenring Dillingen im Amt bestätigt

Landrat Markus Müller drückte in seiner Ansprache seine Hochachtung für die Arbeit des Maschinen- und Betriebshilferings Dillingen aus. Dabei dankte er den Mitarbeitern für ihre engagierte Arbeit, wodurch die Wertschöpfung in der Region bleibe. „Darüber hinaus sorgen Sie sich um unsere gemeinsamen Ziele, wie Landschafts-, Arbeits- und Umweltschutz", so Müller. Dillingens Zweiter Bürgermeister Johann Graf erinnerte an die Gründung des Maschinen- und Betriebshilferings mit dem Hinweis, wie großartig sich das Unternehmen in den 53 Jahren seines Bestehens entwickelt habe. Der Maschinen- und Betriebshilfering Dillingen mit all seinen Einrichtungen sei eine große Hilfe für die Landwirtschaft, die trotz allen Fortschritts aufgrund unverständlicher Eingriffe der Politik ihr ökonomisches und ökologisches Arbeiten immer schwieriger gestalte. Daher sei es auch wichtig, dem Dillinger Unternehmen zum Wohl der Landwirtschaft in der Region eine erfolgreiche Zukunft zu wünschen.

Kabarettist Sebastian Huber präsentierte sein Debütprogramm. Foto: Horst von Weitershausen

Geschäftsführer Werner Müller erläuterte anschließend ausführliche den Geschäftsbericht für den Maschinenring mit seinen zahlreichen Tochterfirmen. Kassenprüfer Wolfgang Rödel bescheinigte in der Folge Vorstandschaft und Geschäftsführer einwandfreie Arbeit, was nach Abstimmung im Saal zur Entlastung ohne Gegenstimme führte. Im weiteren Verlauf seines mit viel Beifall bedachten Vortrags verwies der Geschäftsführer noch darauf, dass, im Gegensatz zu ganz wenigen Maschinenringen in Deutschland, alle Gemeinschaften direkt und zentral an einem Hof angesiedelt seien. „Durch diese konzentrierte und zentrale Verwaltung an einem Ort mit einer integrierten Werkstatt können wir äußerst effizient und kostensparend agieren. Somit könnten auch heute noch die Ziele wie bei der Gründung vor 53 Jahren verfolgt werden“, so Müller: „Kostensenkung in der landwirtschaftlichen Produktion, zusätzliche Wertschöpfung für die Landwirtschaft, rasche Hilfe in Notlagen.“

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung ehrten Vorsitzender Wiedenmann und Geschäftsführer Müller ihren Mitarbeiter Wolfgang Gumpp, zuständig für Technik und Einkaufsvorteile, für 25 Jahre Zugehörigkeit im Maschinen- und Betriebshilfering Dillingen. Den Abschluss der Veranstaltung rundete Kabarettist Sebastian Huber mit seinem Debütprogramm unter dem Motto „Landwirtschaft trifft Weltwirtschaft“ ab.

