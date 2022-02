Mehl aus Aislingen, Sesam aus Indien – so geht es den Bäckern im Kreis Dillingen

Plus Lieferengpässe wegen Corona kennen auch Bäcker im Kreis Dillingen. Und viele suchen Nachwuchs. Der wiederum fragt sich: Wie kommt man bloß so früh aus dem Bett?

Steigende Energiepreise, die Corona-Pandemie und Lieferengpässe, davor wird auch das Bäckerhandwerk im Kreis Dillingen nicht verschont. Mal steigt der Preis für türkische Haselnüsse, mal bleibt Sesam unterwegs irgendwo auf der Strecke. Da hilft es, wenn man Vorräte schafft oder regional einkauft. Aber das klappt nicht mit allem. Und dann fällt auch noch Personal aus.