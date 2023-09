Mehr fürs Moor: Umweltschutz und Landwirtschaft müssen sich nicht ausschließen

Fünf Millionen Euro investierte der Freistaat zuletzt in den Schutz der Moore in Gundelfingen und Dattenhausen. Landtagskandidat Manuel Knoll informierte sich vor Ort.

Der Freistaat Bayern unterstützte den Arten- und Klimaschutz im Gundelfinger Moos und Dattenhauser Ried in den vergangenen fünf Jahren mit fünf Millionen Euro. „Moore sind unentbehrliche Schätze für unsere Umwelt, sie speichern Treibhausgase und bieten geschützten Tieren und Pflanzen Heimat“, sagt CSU-Landtagskandidat Manuel Knoll. Das bayerische Kabinett beschloss nun einen weiteren Ausbau der Investitionen. „In Gundelfingen und Dattenhausen sind dafür bereits die Weichen gestellt“, so Knoll. „Das ist effektiver Umweltschutz, direkt vor unserer Haustür.“ Zusammen mit Landwirten und Eigentümern aus der Region machte Knoll sich ein Bild von der Lage im Gundelfinger Moos, teilt der Kandidat in einer Pressemitteilung mit.

Im Torf der Moorböden sind große Mengen an Treibhausgasen gespeichert. Um Moorflächen landwirtschaftlich zu nutzen, wurden viele Moore trockengelegt. Trockenem Torf jedoch entweichen pro Hektar 30 Tonnen Kohlenstoffdioxid. In Bayern entstehen jährlich so 5,4 Millionen Tonnen an Emissionen. Gerechnet auf die Fläche von 225 Hektar im Gundelfinger Moos sind das jährlich etwa 6750 Tonnen. „Wir sollten unsere Moorböden anders nutzen, um im Klimaschutz wesentlich voranzukommen“, sagt Knoll.

Der Freistaat belohnt die Wiedervernässung

Durch eine sogenannte Wiedervernässung können große Mengen an Treibhausgasen vermieden werden. „Das ist eine echte Chance für den Klimaschutz“, sagt Knoll. Während im Gundelfinger Moos der Wasserbescheid zur Umsetzung noch aussteht, ist die Wiedervernässung im Dattenhauser Ried bereits im Gang. Der Prognose nach können hier 100.000 Tonnen Treibhausgase über einen Zeitraum von 50 Jahren eingespart werden.

Zu Beginn der Wiedervernässung wurde die Naturschutzmaßnahme nicht nur positiv gesehen. Bei den Eigentümern der Moorwiesen regte sich Widerstand, denn eine gewöhnliche landwirtschaftliche Nutzung nasser Moorwiesen ist nicht möglich. Die Eigentümer der Flächen befürchten einen Wertverlust ihres Grundstücks. Um die Akzeptanz des Klimaschutzes zu steigern, belohnt der Freistaat eine Wiedervernässung mit Ausgleichszahlungen, so Knoll in der Mitteilung. In den vergangenen fünf Jahren flossen so rund fünf Millionen Euro für die Pflege und den Schutz der Moore im Landkreis. „Umweltschutz gibt es nicht zum Nulltarif“, sagt Landtagsabgeordneter Georg Winter, CSU. „Unsere Kulturlandschaften rund um die Donauauen sind artenreich und vielfältig. Sie sind das Ergebnis der Arbeit der bäuerlichen Familienbetriebe, die diese Landschaft über Jahrhunderte so gestaltet und gepflegt haben.“

Wie landwirtschaftliche Nutzung des Moors in der Praxis aussieht

Mit aktuellem Kabinettsbeschluss setzt sich der Freistaat zum Ziel, 55.000 Hektar Moor in Bayern bis 2040 wieder zu vernässen, 20.000 Hektar davon bis 2029. „Die Wiedervernässung des Moors und seine landwirtschaftliche Nutzung muss kein Widerspruch sein“, sagt Landwirt Georg Wiedenmann. Als Biomoos GbR bewirtschaftet der Peterswörther mit Tina Nieß aus Sontheim 30 Hektar Moorwiesen. Ihre 44 schottischen Hochlandrinder weiden die Wiesen und sorgen so für Mahd auf schwierigem Terrain.

„Eine Bewirtschaftung von Moorwiesen ist herausfordernd“, sagt Wiedenmann. „Die Traktoren sinken leicht auf den nassen Flächen ein, Zäune werden schneller morsch und müssen somit häufiger getauscht werden.“ Wiedenmann steht bei den Arbeiten oft knöcheltief im Wasser. Doch seine Mühe lohnt sich, die bewirteten Moorwiesen nehmen zunehmend ihre ursprüngliche Form an.

Dem Betrieb bringt die klimaschonende Beweidung der Gundelfinger Moorwiesen Rindfleisch in höchster Qualität. „Unsere schottischen Hochlandrinder sind sehr begehrt“, freut sich der Landwirt. In Gundelfingen und Dattenhausen werde bereits viel richtig gemacht, sagt Landtagsabgeordneter Georg Winter: „Eine Win-win-Situation!“ (AZ)