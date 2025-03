Mehrere Diebstähle im Kreis Dillingen

Die Polizei Dillingen meldet in ihrem Bericht von Dienstag gleich mehrere Diebstähle, die sich im Landkreis Dillingen ereignet haben. So auch in Gundelfingen. Von Sonntag auf Montag entwendeten bisher unbekannte Täter in der Walkstraße in Gundelfingen aus einem unversperrten VW Golf einen Geldbeutel mit Personaldokumenten und einem unteren dreistelligen Bargeldbetrag. Im Zeitraum vom 3. bis 10. März entwendeten bisher unbekannte Täter in der Paul-Zenetti-Straße in Dillingen das amtliche Kennzeichenschild eines Fahrzeuganhängers.

Ebenfalls in Dillingen haben in der Zeit von 19. Februar bis 10. März bisher unbekannte Täter auf dem Grundstück eines Fischereivereins in der Holzheimer Straße in Dillingen eine Wildkamera gestohlen. Zudem beschädigten die Unbekannten mutwillig die dortige Bepflanzung. Ein Diebstahl ereignete sich am Sonntag kurz nach 21 Uhr auch in Wittislingen. Bisher unbekannte Diebe haben aus einem Selbstbedienungsladen in der Oberbechinger Straße Lebensmittel in einem unteren dreistelligen Wert gestohlen.

Für alle Fälle sucht die Polizei Zeugen, die etwas beobachtet haben. Der Kontakt zur Polizei: 09071/560. (AZ)