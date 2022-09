Mehrere Fahrraddiebstähle im Landkreis Dillingen

Die Polizei meldet gleich drei Fahrraddiebstähle im Landkreis Dillingen. Auch ein Pedelec wurde entwendet.

Gleich drei Fahrraddiebstähle im Landkreis meldet die Polizeiinspektion Dillingen. Am Samstag zwischen 1.30 und 6.30 Uhr wurde aus dem Hof eines Einfamilienhauses in Ziertheim ein Trekkingrad im Wert von 300 Euro entwendet.

Das Pedelec hat einen Wert von etwa 1500 Euro

Zu einem weiteren Fahrraddiebstahl kam es am Sonntag zwischen 7 und 9 Uhr in der Weiherbrunnenstraße in Blindheim. Dort wurde ein Pedelec der Marke Bulls Green Mover in Weiß im Wert von 1500 Euro gestohlen.

Der dritte Diebstahl wurde am Freitag zwischen 6 und 17.20 Uhr am Dillinger Bahnhof verübt. Dort wurde aus der Fahrradbox ein Mountainbike in schwarzer Farbe mit weißer Federgabel entwendet. Die Herstellermarke ist nicht bekannt. Der Wert wird mit etwa 150 Euro angegeben. Die Polizei Dillingen bittet in allen Fällen unter der Tel. 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

