Mehrere Glätteunfälle im Landkreis Dillingen

Die Polizei meldet zudem dreiste Fälle von Onlinebetrug. Ein 19-Jähriger ist in Wertingen mit einem verbotenen Messer erwischt worden.

Die Polizei Dillingen meldet in ihrem Bericht vom Wochenende unter anderem mehrere Verkehrsunfälle bei Glätte. Einen Gesamtschaden von ungefähr 1200 Euro verursachte eine 19-jährige Autfoahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 6 Uhr in Wertingen. Die Fahranfängerin befuhr die Kreisstraße DLG 19 zwischen Wertingen und Hohenreichen. Kurz nach dem Ortsausgang Reatshofen kam sie auf Höhe der dortigen Verkehrsinsel aufgrund Schneeglätte alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen.

Aufgrund von Straßenglätte kam auch ein 18-Jähriger mit seinem Auto in der Nacht auf Sonntag gegen 2.20 Uhr auf der Kreisstraße DLG 18 bei Mödingen alleinbeteiligt ins Rutschen und fuhr gegen die Außenmauer des Klosters Maria Medingen. Das Auto, an dem Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand, war daraufhin nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Online auf Betrüger reingefallen

Ein 30-jähriger Landkreisbewohner wurde in einem Online-Kleinanzeigenportal auf einen Winkelschleifer aufmerksam. Den veranschlagten Geldbetrag in Höhe von 220 Euro überwies er auf das Konto einer Berliner Direktbank. Nach Ausführung der Geldüberweisung erhielt der 30-Jährige über die Online-Plattform einen Warnhinweis. Weil die Ware nicht geliefert wurde und es sich bei dem vermeintlichen Verkäufer offenbar um einen Betrüger handelt, brachte der 30-Jährige den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige.

Ebenfalls Anzeige wegen Warenbetrugs erstattete eine 42-Jährige aus dem westlichen Landkreis. Die Frau transferierte über einen Online-Bezahldienst für eine Spielekonsole einen Geldbetrag in Höhe von 500 Euro auf das Konto einer bisher unbekannten Betrügerin, leichtsinnigerweise ohne dazu einen Käuferschutz in Anspruch genommen zu haben. Die vermeintliche Verkäuferin brach nach Erhalt des Geldes den weiteren Kontakt ab und es erfolge auch hier keine Warensendung.

Wer hat einen Tresor in Kicklingen geklaut?

Am Samstag entwendete ein bisher unbekannter Dieb aus einem landwirtschaftlichen Anwesen in Kicklingen einen Tresor aus einem Büroraum. Außerdem brach der Unbekannte die Holztür eines Schreibtisches auf und entnahm daraus eine Geldkassette, die ebenfalls gestohlen wurde. Die Höhe des Vermögensschadens wurde auf circa 300 Euro beziffert.

Lesen Sie dazu auch

Am Sonntag kontrollierten Beamte der Wertinger Polizeistation in Gottmannshofen einen 19-jährigen Autofahrer aus dem Kreis Donau-Ries. Der Mann führte ein verbotenes Einhandmesser mit sich. Die Beamten nahmen dem Autofahrer die Waffe ab und stellten diese sicher. Den 19-Jährigen erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz. (pol) \u0009Foto: Kaya