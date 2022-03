Mehrere Personen nach Unfällen im Kreis Dillingen verletzt

Die Polizei Dillingen meldet Unfälle in Höchstädt und Dillingen.

Ein 62-jähriger Autofahrer wollte am Montag gegen 16.30 Uhr von der B16 nach links auf das Gelände einer Tankstelle am Ortsausgang Höchstädt einfahren. Zuvor musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein ihm nachfolgender 17-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer hielt ebenfalls an. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck des Motorrades auf und schob diesen auf den Wagen des 62-Jährigen. Der 17-Jährige stürzte durch den Aufprall auf die Straße und verletzte sich leicht. Er begab sich später selbstständig in ärztliche Behandlung. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro, teilt die Polizei mit.

Schüler mit Fahrrad verletzt sich in Dillingen

Gegen 17 Uhr befuhr ein 13-jähriger Schüler mit seinem Fahrrad den Gehweg der Remigius-Vogel-Straße in Dillingen und wollte die Straßenseite überqueren. Dabei übersah er einen parallel zu ihm fahrenden Pkw, der einen Anhänger mit einer Hebebühne zog. Der Schüler prallte gegen die Hebebühne und stürzte. Der Pkw-Fahrer bemerkte zuerst nichts von dem Zusammenstoß, sondern wurde von Zeugen auf den Unfall aufmerksam gemacht. Der Schüler wurde durch den Aufprall leicht verletzt. (pol)

