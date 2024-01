Mehrere Unfälle nach Blitzeis im Landkreis Dillingen

Bei Glött überschlägt sich ein Auto. Die Fahrerin wird verletzt. Und auch an anderen Orten in der Region kracht es auf glatten Straßen.

Das Blitzeis am Mittwoch hat auch im Landkreis Dillingen zu mehreren Unfällen geführt. Gegen 7 Uhr kam ein 27-Jähriger, der mit seinem Auto auf der B16 bei Dillingen in Fahrtrichtung Lauingen unterwegs war, bei Glätte von der Fahrbahn ab. Der Wagen streifte einen Leitpfosten. Am Außenspiegel des Fahrzeugs entstand leichter Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Eine Stunde später, gegen Uhr, geriet eine 25-Jährige auf der Kreisstraße DLG 8 etwa 500 Meter nach der Ortsausfahrt Glött mit ihrem Auto auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern. Der Wagen kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb im angrenzenden Acker auf dem Dach liegen. Die Frau konnte sich nach Angaben der Polizei selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Dillingen gebracht. Das Auto wurde durch den Überschlag erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt.

Auto prallt in Gundelfingen gegen Zaun: 5500 Euro Schaden

In Gundelfingen krachte es gegen 8 Uhr ebenfalls. In der Bächinger Straße rutschte ein 29-Jähriger mit seinem Auto auf der schneeglatten Fahrbahn ins Bankett und beschädigte einen angrenzenden Zaun. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand allerdings ein Gesamtschaden von etwa 5500 Euro.

In Wertingen kam gegen 8.45 Uhr eine 51-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2382 bei Schneeglätte von der Fahrbahn ab und touchierte mit ihrem Pkw eine Leitplanke. Die Frau blieb unverletzt und die Leitplanke unbeschädigt. Am Wagen entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall bei glatter Fahrbahn ereignete sich gegen 10.30 Uhr auf der Kreisstraße A 20 bei Altenmünster, als ein 29-Jähriger mit seinem Auto von Neumünster kommend in Richtung Unterschöneberg unterwegs war. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Nachdem sich das Auto überschlagen hatte, blieb es auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Er konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und kam mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus nach Günzburg. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. (AZ)

