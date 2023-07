Mehrere Unfälle nach Zusammenstößen im Kreis Dillingen

Am Donnerstag hat es im Lankreis Dillingen gleich mehrmals gekracht. In Dillingen fuhr eine Autofahrerin auf einen Sattelzug. In Höchstädt wird ein Mofa-Fahrer leicht verletzt.

In der Höchstädter Herzog-Phillip-Ludwig-Straße hat ein 15-jähriger Mofa-Fahrer am Donnerstag einen an einer Ampel haltenden Pkw eines 29-Jährigen übersehen. Er stieß mit dem Wagen zusammen. Durch den Aufprall verletzte er sich leicht. Das teilte die Polizei Dillingen mit. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Auch in Wertingen hat es am Donnerstag gekracht: Gegen 10 Uhr war eine 66-Jährige auf der Mühlgasse unterwegs. Dabei touchierte sie in einer Rechtskurve einen auf der Gegenfahrbahn wartenden Pkw, dessen Fahrer nach links abbiegen wollte. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund 3300 Euro.

Unfall mit Sattelzug in Dillingen: Auto nicht mehr Fahrbereit

In Dillingen ereignete sich ebenfalls ein Zusammenstoß. Gegen Mittag übersah eine 41-jährige Autofahrerin einen verkehrsbedingt vor ihren haltenden Sattelzug. Hierbei prallte das Auto auf den Anhänger und wurde dabei derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Es entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro. (AZ)

