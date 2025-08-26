Mehrere Unfallfluchten im Landkreis Dillingen: Polizei ermittelt wegen beschädigter Fahrzeuge

Mehrere Autofahrer haben im Landkreis Dillingen Unfallfluchten begangen. In Dillingen beschädigte in der Nacht zum 25. August ein bislang Unbekannter mit seinem Wagen einen geparkten Ford C-Max an der linken Seite und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach Angaben der Polizei entstand an dem Ford in der Lehrer-Weiß-Straße ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts auf Fahrerflucht.

In Gundelfingen ereignete sich eine weitere Unfallflucht. Nach Angaben der Polizei wurde zwischen dem 21. August um 14 Uhr und dem 22. August um 19 Uhr ein schwarzer Opel Corsa entweder auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Lauinger Straße oder auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Georg-Weinhart-Straße von einem Unbekannten angefahren und beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen Betrag im oberen dreistelligen Bereich.

Bissingen: Zeuge hilft Polizei, 88-jährigen Unfallfahrer nach Fahrerflucht zu finden

Auch in Bissingen kam es zu einer Unfallflucht – sie konnte jedoch rasch aufgeklärt werden. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Zeuge am 25. August gegen 11 Uhr in Unterbissingen, wie ein Autofahrer beim Rangieren gegen einen Holzzaun fuhr und diesen beschädigte. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Dank der Aussage des Zeugen konnte die Polizei den mutmaßlichen Unfallfahrer ermitteln: Es handelt sich um einen 88-jährigen Mann. Am Zaun entstand laut Polizei ein Schaden im oberen dreistelligen Bereich.

Für die Vorfälle in Dillingen und Gundelfingen sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 zu melden. (AZ)