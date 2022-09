Menschen im Kreis Dillingen auf ihrem letzten Weg begleiten

Gesucht sind ehrenamtliche Hospizbegleiter und -begleiterinnen. Jetzt kann man sich für einen Kurs zur Vorbereitung anmelden.

"Wenn wir nicht mehr heilen können, können wir lindern. Wenn wir nicht mehr lindern können, können wir trösten. Wenn wir nicht mehr trösten können, sind wir immer noch da." Diese Worte des schwedischen Arztes Stephan Einhorn beschreiben sehr passend die Arbeit ehrenamtlicher Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter. Bei ihrem Dienst helfen sie schwer kranken und sterbenden Menschen. Denn sie ermöglichen ihnen unter anderem, ihr Leben in vertrauter Umgebung und nicht alleine abzuschließen. Und nicht nur diese Menschen werden unterstützt, sondern auch deren Angehörige, denen in dieser schweren Zeit beigestanden wird, um sie in ihrer Trauer zu entlasten.

Der Caritasverband Dillingen bietet nun einen Vorbereitungskurs an, der Menschen, die sich als Hospizbegleiter engagieren möchten, auf alles Nötige vorbereitet. Dafür ist nur ein persönliches Vorstellungsgespräch sowie ein Nachweis der Corona-Impfung nötig.

Interessierte sollten psychisch belastbar sein

Um diesen Weg zu gehen, sollten Interessierte außerdem psychisch belastbar sein und ein freies Zeitkontingent aufweisen. Dafür können Begleiterinnen und Begleiter laut Pressemitteilung etwas Sinnvolles vollbringen und werden durch dieses Geben wiederum beschenkt. An diesen Erfahrungen könne man als Mensch wachsen und sich weiterentwickeln und sich außerdem zusammen mit anderen den Fragen nach Leben und Sterben, Tod und Trauer stellen. "Indem Sie etwas Neues wagen, werden Sie zu einem wichtigen und wertvollen Teil eines Versorgungsnetzes für Schwerkranke in unserem Landkreis", heißt es in der Pressemitteilung.

Diese Ausbildung ist nach den Empfehlungen des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes anerkannt und endet nach der Teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen mit einer offiziellen Aussendung als Hospizbegleiterin beziehungsweise Hospizbegleiter. Die Kosten der gesamten Ausbildung betragen 70 Euro, der Betrag kann auch in Raten bezahlt werden. Die Kurse finden unter der Leitung von Birgit Hofmeister im Kirchenzentrum St. Ulrich in Dillingen über einen Zeitraum von zehn Wochenenden statt.

Wann die Ausbildung zur Hospizbegleiterin stattfindet

An diesen finden die Kurse jeweils freitags von 17 bis 19.30 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr statt. Beginn ist am 7. Oktober, das letzte Wochenende am 17. März.

Lesen Sie dazu auch

Bei Interesse an dieser Ausbildung sowie der anschließenden aktiven Mitarbeit im Hospizdienst kann man sich telefonisch unter 09071/70579 -14 oder per Mail an hospiz@caritas-dillingen.de melden.