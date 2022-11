Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt mehr Chancen geben

Arbeitslose mit Handicap sehen sich oft mit Vorurteilen konfrontiert, auch im Kreis Dillingen. Um dem entgegenzuwirken, hat jetzt eine Aktionswoche begonnen.

Arbeitslose mit Schwerbehinderung profitieren weniger als andere Menschen ohne Beschäftigung davon, dass sich der Arbeitsmarkt von pandemiebedingten Effekten erholt. Deshalb wirbt nun die Agentur für Arbeit in der Aktionswoche "Menschen mit Behinderung" bis zum 4. Dezember dafür, die Stärken dieses Personenkreises mehr in den Fokus zu nehmen.

"Vorurteile behindern - Behinderungen nicht"

Denn wenn es um Arbeit geht, sehen sich Menschen mit Behinderung oft mit Vorurteilen konfrontiert. So steht die Aktionswoche unter dem Motto "Vorurteile behindern – Behinderungen nicht!". Betriebe, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit Schwerbehinderung einstellen oder ausbilden wollen, können von der Agentur für Arbeit Unterstützung in Form eines Eingliederungszuschusses, der Übernahme der Kosten während einer Probebeschäftigung oder eines Zuschusses zur Aus- und Weiterbildung erhalten. Ebenso sind laut Pressemitteilung Zuschüsse bei der behindertengerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen möglich. Die Expertinnen und Experten im Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Donauwörth beraten hierzu. Firmen werden auch bei der Suche nach geeignetem Personal unterstützt.

Private und öffentliche Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen sind gesetzlich verpflichtet, auf mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Firmen, die dieser Vorgabe nicht nachkommen, müssen eine Ausgleichsabgabe zahlen, informiert die Donauwörther Arbeitsagentur-Pressesprecherin Christine Jung auf Anfrage unserer Redaktion. Im Jahr 2020, das sind die aktuellen Zahlen, waren 1059 Menschen mit einer Schwerbehinderung bei Unternehmen im Landkreis Dillingen beschäftigt. 2019 waren es 1072, im Jahr zuvor 1044. Im Jahr 2017 arbeiteten 1000 Beschäftigte mit einer Schwerbehinderung bei Firmen in der Region, 2016 waren es 963. Die Zahl sei demnach in den vergangenen Jahren etwas angestiegen, stellt Jung fest. Menschen mit einer Schwerbehinderung hätten mitunter mit Vorurteilen zu kämpfen, dass sie nicht so leistungsfähig und öfter krank seien. Dagegen kämpfe die Aktionswoche an.

Unternehmen im Landkreis Dillingen stellten Jungs Angaben zufolge vor zwei Jahren 816 Plätze für Menschen mit einer Schwerbehinderung zur Verfügung. 246 Pflichtplätze blieben unbesetzt. In diesem Fall mussten die Firmen eine Ausgleichsabgabe bezahlen.

Im Landkreis Dillingen waren im Oktober dieses Jahres 147 schwerbehinderte Menschen arbeitslos. Der Anteil an allen Arbeitslosen lag in dieser Gruppe bei 11,6 Prozent. (AZ, bv)

Info: Ansprechpartnerin für Betriebe aus den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen ist Christina Bigler, Telefonnummer 0906/788610. Interessierte Unternehmen können sich auch über die kostenfreie Servicenummer des Arbeitgeber-Services unter 0800/4555520 informieren.