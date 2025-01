Messerangriff in Asylunterkunft im Landkreis Dillingen?

Alles begann mit einem Mülleimer: Weil der nicht geleert war, soll es in einer Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis Dillingen Anfang vergangenen Jahres zu einem Streit zwischen Mitbewohnern gekommen sein. Die Auseinandersetzung eskalierte, bis einer zu einem Messer griff, es warf, ein anderes nahm und damit nach seinem Gegenüber schwang. So stellt es zumindest die Staatsanwaltschaft dar. Zwei Verletzungen, an der Brust und am Arm, soll der Mitbewohner davongetragen haben. Die Anklage wirft einem 25-Jährigen deshalb gefährliche Körperverletzung vor. Doch ganz so einfach ist dieser Fall dann doch nicht.

