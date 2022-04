Miese Trickbetrüger belästigen Menschen im Landkreis Dillingen

Eine Frau aus Schwenningen hat eine Whatsapp erhalten, ein Mann aus Holzheim einen Brief eines angeblichen Rechtsanwaltes: Das rät die Polizei Dillingen.

Schon am Dienstag gegen 20.20 Uhr erhielt eine Schwenningerin über ihren Whatsapp-Account eine Nachricht von einer unbekannten Telefonnummer. Dabei gab sich die Schreiberin als angebliche Tochter aus, die erklärte sie habe ihr Handy verloren. Im weiteren Schriftverlauf bat sie um Geld per Überweisung, woraufhin bei der Schwenningerin Zweifel aufkamen. Daraufhin wurde der Kontakt abgebrochen, so dass es zu keiner weiteren Forderung oder Geldüberweisung kam.

Angebliche Familienangehörige haben in Dillingen angerufen

Zu ähnlich gelagerten Betrugsversuchen kam es am Mittwoch zwischen 14.30 und 14.45 Uhr im Stadtgebiet Dillingen. Hierbei erhielten drei Senioren Anrufe von angeblichen Familienangehörigen, die sich als Enkelkinder und in einem Fall als Tochter ausgaben. Dabei gaben sie mit weinerlicher Stimme an, dass etwas Schlimmes passiert sei und sie nun Hilfe bräuchten. Ein angebliches Enkelkind erklärte aufgelöst, dass es bei der Polizei wäre. Noch bevor es zu Geldforderungen kam, legten die Angerufenen sofort auf, da sie die Betrugsmasche durchschauten, so die Polizei.

Bereits am Montag erhielt ein Senior aus Holzheim einen Brief von einer angeblichen Rechtsanwaltskanzlei, in dem ihm eine Mahnung von 289,50 Euro eröffnet wurde, da er Lotto gespielt und die Vertragskosten nicht bezahlt hätte. Erste Recherchen ergaben, dass der Absender der Schreiben bereits mehrfach im Bundesgebiet mit der gleichen Betrugsmasche aufgefallen war. Mehr Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (pol)

