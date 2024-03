Landkreis Dillingen

Mit 219 statt 100 km/h unterwegs: Diese Raser erwischte die Polizei 2023

Plus Die Verkehrspolizei Donauwörth kontrolliert auch im Landkreis Dillingen – und hatte 2023 einiges zu tun. Ein Verkehrssünder stellte sich den Beamten selbst.

Von Christina Brummer

Die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth (VPI) ist nicht die einzige Einrichtung, die im Landkreis die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer misst. Auch die Polizeidienststellen in Dillingen und Wertingen "lasern", so teilt Polizeihauptkommissar Ludwig Zausinger von der VPI mit, vorwiegend nachts. "Anlassbezogene Geschwindigkeitsmessungen" sind das. Zudem gebe es noch Fahrzeuge der VPI in zivil, die ebenfalls blitzen sowie die kommunale Verkehrsüberwachung mancher Städte, die ihrerseits Schnellfahrer ins Visier nehmen. Was diese Kollegen im Jahr 2023 alles aufgenommen haben, ist nicht in der Auswertung der VPI Donauwörth enthalten, so Zausinger. Die Zahlen zeigen jedoch genau, wo die Raserstrecken im Landkreis liegen.

"Im Jahr 2023 wurden im Landkreis Dillingen polizeilicherseits 193 Geschwindigkeitsmessungen mit technischem Gerät durchgeführt", sagt Zausinger. Dazu gehören auch Messungen mit Laserpistole. Dabei wurden laut Zausinger 1313 Verwarnungsverstöße und 1075 Anzeigenverstöße mit 45 Fahrverboten festgestellt. Eine Verwarnung liegt dann vor, wenn man das Bußgeld gleich vor Ort bezahlt oder nach der Zustellung des Bescheides das Verwarngeld überweist. Das gilt in der Regel aber nur für Geschwindigkeiten, die ein nicht allzu hohes Bußgeld nach sich ziehen.

