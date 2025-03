Mit dem Bücherbus durch den Kreis Dillingen

Alle drei Wochen schaut der Bücherbus auch in kleinen Orten des Landkreises Dillingen vorbei. Es werden 80 Haltestellen befahren, von A wie Asbach bis Z wie Zöschingen. Knapp tausend Leserinnen und Leser haben im Jahr 2024 über 80.000 Medien entliehen. „Eine tolle Sache“, meint Landrat Markus Müller, der noch mehr für die Kreiseinrichtung auf Rädern werben möchte. Deshalb fährt er am Freitag, 28. März, mit auf Tour von Steinheim über Fristingen bis Kicklingen. Es wird eine der letzten Fahrten von Georg Baindl sein, der seit 25 Jahren den Bus sicher und pünktlich an seine Bestimmungsorte bringt. Bald wechselt er in die Altersteilzeit und gibt das Lenkrad ab. „Eine Institution geht von Bord“, sagt Müller, der ihm durch seine Begleitung eine kleine Ehre erweisen möchte.

Bereits seit 1967 fördert der Landkreis Dillingen die Versorgung der Bevölkerung mit Lesestoff aller Art, anfangs mit einem Bücherbus, der dann 1975 ergänzt wurde mit der ständigen Bücherei in Wertingen. Rund 1300 Nutzerinnen und Nutzer mit rund 110.000 Entleihungen zählte die Kreiseinrichtung im Jahr 2024. Die Bücherei wurde erst kürzlich in neuen Räumlichkeiten am Wertinger Marktplatz wiedereröffnet und ist an vier Wochentagen geöffnet. Der Bücherbus bedient weiterhin die Kommunen im gesamten Landkreis nach einem festen Fahrplan.

Bücher sind auch im digitalen Zeitalter noch angesagt

Von den knapp tausend Nutzern des Bücherbusses im Jahr 2024 waren 44 Prozent unter 18 Jahren. „Auch im digitalen Zeitalter werden echte Bücher nachgefragt“, so der Landrat. „Das zeigt uns, dass die Einrichtung immer noch sinnvoll ist und gerade für Kinder und Jugendliche in kleinen Orten ohne eigene Bücherei eine wertvolle Quelle darstellt, um sich mit Lesestoff einzudecken.“

Der Bestand zwischen Bücherei und Bücherbus wird regelmäßig ausgetauscht. Zudem werden auch auf Anfrage Kindergärten und Schulen im Landkreis angefahren, die dann den Bücherbus besuchen und dort entleihen können. Das Angebot dazu soll in Zukunft noch vergrößert werden. Auch stellt die Bücherei für Kindergärten Medienboxen zu bestimmten Themen zusammen, etwa für Jahreszeiten oder bestimmte Feste wie Ostern.

Zu folgenden Zeiten kann man den Landrat am Freitag „on Tour“ erleben: Steinheim Feuerwehrhaus 15.45 Uhr, Fristingen an der Kirche 16.15 bis 16.50 Uhr und Kicklingen an der ehemaligen Raiffeisenbank 17 bis 17.30 Uhr. (AZ)