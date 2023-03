Mit dem "Kesseltalexpress" zur Ferienbetreuung auf dem Michelsberg

Der Kreisjugendring hat sein Ferien- und Freizeitprogramm 2023 vorgestellt. Am Montag beginnt die Anmeldung.

Als große Bereicherung des außerschulischen Bildungsangebots im Landkreis Dillingen hat Landrat Markus Müller das neue Ferien- und Freizeitprogramm bezeichnet, das der Kreisjugendring in diesen Tagen online präsentiert hat. Müller dankt dem Vorsitzenden des Kreisjugendrings, Sven Knödler, und dem gesamten Leitungs- und Betreuungsteam für die erneute Initiative zur Auflage des Programms, das bereits online im Ferienportal des Kreisjugendrings zur Verfügung steht. Infos dazu gibt es auf der Homepage des KJR unter www.kjr-dillingen.de

Das Ferien- und Freizeitprogramm des Kreisjugendrings Dillingen enthält laut Pressemitteilung eine große Anzahl von Aktionen, Zeltlagern und Maßnahmen von Jugendverbänden und weiteren Einrichtungen der Jugendarbeit. Zu den Veranstaltern 2023 zählen die Jugendpflege Wertingen, die Evangelische Jugend im Dekanat Neu-Ulm, die Katholische Jugendstelle Donauwörth, die Pfarrjugend Gundelfingen, der Schützenverein Aschberg Aislingen, die Umweltstation Mooseum, die Museumspädagogik Schloss Höchstädt, der „Neue Weg/Bistum Augsburg“, die djo Schwaben sowie die Wasserwacht Lauingen. Seit 2021 wird aus Umweltgründen auf den Druck einer Broschüre verzichtet. Die Anmeldung erfolgt nun komplett digital über das Ferienportal des Kreisjugendrings.



Ein Highlight des Programms sind die „Zeltlager am Michelsberg“ in den ersten beiden Ferienwochen, welche bereits seit über drei Jahrzehnten erfolgreich durchgeführt werden. Nach der großen Nachfrage in den vergangenen Jahren wird auch die "Ferienbetreuung auf dem Michelsberg" wieder angeboten. Diese findet von 28. August bis 1. September statt. Hier sollen die Kinder eine Woche lang dazu angeregt werden, die natürlichen Ressourcen der Natur beziehungsweise des heimischen Waldes und verschiedene Workshopangebote zu nutzen, um neue Spiel- und Beschäftigungsideen zu entwickeln. Ein eigens eingerichteter Bustransfer, der „Kesseltalexpress“, ermöglicht Kindern aus dem gesamten Landkreisgebiet die Teilnahme an der Ferienbetreuung. Informationen zu den Einstiegstellen können online eingesehen werden.

Der jährlich stattfindende Tagesausflug wird dieses Jahr bereits in den Osterferien durchgeführt. Auch die Kanutour und das Angelzeltlager stehen 2023 wieder auf dem Programm.



Die Anmeldung für die einzelnen Veranstaltungen erfolgt stets beim jeweiligen Jugendverband beziehungsweise Veranstalter.

Einheitlicher Anmeldebeginn für alle Veranstaltungen des Kreisjugendrings ist Montag, 13. März, 17 Uhr.

Alle Infos zur Online-Anmeldung befinden sich auf der Homepage des Kreisjugendrings unter www.kjr-dillingen.de (AZ)