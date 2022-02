Mit einem echten Ranger im Landkreis Dillingen raus in die Natur

Drei Volkshochschulen bieten als Vhs DonauZusam gemeinsam 445 Kurse im neuen Semester an. So sieht das Programm für 2022 aus.

124 Seiten umfasst das Programmheft der Vhs DonauZusam für das Semester Frühjahr/Sommer 2022. Es ist das zweite gemeinsames Verbundprogramm vor: Unter dem Dach DonauZusam stecken die Volkshochschulen Lauingen samt den beiden Außenstellen Aschberg und Wittislingen, Gundelfingen und Zusamtal Wertingen-Buttenwiesen.

„Unter dem Motto „Wir. Für Sie. Vor Ort“ zeigt das neue Vhs-Angebot mit 445 Kursen, wie wichtig gerade in Pandemiezeiten Kunst und Kultur, Austausch und Begegnung sind“, sagt Petra Mantwied, Geschäftsführerin der Vhs DonauZusam in einer Pressemitteilung. Sie freut sich über die Mischung aus Klassikern und Neuem in den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Sprachen, Beruf/EDV und „Junge Vhs“. Da sei für jeden etwas dabei.

Pinakothek in München oder Kloster Thierhaupten

Das „Aushängeschild“ der Gundelfinger Vhs sind demnach die Kunst- und Kulturfahrten. In der kommenden Saison geht es zu Emil Nolde in die Pinakothek der Moderne nach München, zur Stadtführung nach Ulm und zum Kloster Thierhaupten. „Die Opernfestspiele in Heidenheim“, empfiehlt Stefanie Flache, Geschäftsführerin der Vhs Gundelfingen. Weitere Neuheiten sind unter anderem Bogenschießen, Dance-Yoga, Englisch am Vormittag, Rosenpflege, Hundehaltung und Erste Hilfe für Kinder. Fit und voller Bewegung zeigt sich die erstmalige Kooperation mit dem Sport- und Fitnessstudio „Womens hub“.

Rund 160 Kurse und Veranstaltungen steuert die Vhs Lauingen mit ihren Außenstellen Wittislingen und Aschberg bei. Zu Kunst- und Kulturfahrten geht es ins Kesseltal in einen naturnah angelegten Bauernhofgarten und nach Dinkelsbühl für einen Besuch im Freilichttheater. Angepasst an die Pandemie bietet die Vhs Lauingen wieder zahlreiche und auch neue Outdoor-Aktivitäten rund um die Themen Natur, Wasser und Fahrrad an, wie ein Besuch des Lehrbienenstandes, eine Stadtführung mit dem Boot oder eine Drachenbootfahrt auf der Donau.

Auf dem Premiumwanderweg den Donauwald entdecken

Wanderer können den Premiumwanderweg Donauwald gemeinsam mit einem Kenner erkunden. Zum Biken geht es in den Dirtpark oder aufs E-Bike zum Fahrtechnikkurs. Wer sich für die neue Trendsportart Hula-Hoop interessiert, kann in Wittislingen Online-Kurse buchen. Kreativ wird es in den Filzkursen, ergänzt um österliche Themen und bei der neuen Dot-Painting-Maltechnik. Für Bärbl Constroffer, Leiterin der Lauinger Volkshochschule, ist auch die „Junge vhs“ ein wichtiger Baustein: „Reinschauen und entdecken, wir sind da für Kinder und Jugendliche.“

Ganz frisch ist die Kooperation der Vhs Zusamtal Wertingen-Buttenwiesen mit dem Dillinger BayernLab: Da kann man die Heimat beim Kurs „BayernAtlas“ erkunden anhand von historischen Karten, Katasteraufnahmen oder Luftbildern. Erstmalig mit dabei sind auch Smartphone-Kurse für Apple und Android sowie das Angebot „Sicher im Netz für Seniorinnen und Senioren“. „Neu sind die Outdoor-Kurse Wildnispädagogik mit einem Ranger – für Familien gibt es spannende Ausflüge in die Natur, Erwachsende lernen Achtsamkeit für die Umwelt und Naturverständnis“, berichtet Daniela Stix, die pädagogische Leiterin der Vhs Zusamtal Wertingen-Buttenwiesen.

Gut nachgefragte Klassiker wie Sportangebote, Sprach- und Gesundheitskurse, kreatives Gestalten und Angebote rund ums Essen und Genießen komplettieren das Verbundprogramm der drei Volkshochschulen. Bereits im vergangenen Semester stieß das gemeinsame Angebot auf „durchweg positives Feedback, der Einzugsbereich der Kurse hat sich pro Volkshochschule deutlich erhöht“, freut sich Petra Mantwied. Aktuell setzt die Vhs DonauZusam vorwiegend auf Präsenzkurse, wenn nötig, aufgrund der Pandemie, gibt es kurzfristig einen Wechsel in die Online-Variante. „Diese Erfahrung haben wir inzwischen“, sagt Mantwied.

Ab Montag für den ganzen Landkreis Dillingen

Ab Montag, 7. Februar, geht das Vhs-Heft im Lauinger Stadtgebiet sowie in der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen und in Buttenwiesen flächendeckend an alle Haushalte. In Gundelfingen sowie in Aschberg und in Wittislingen liegt das Heft öffentlich auf im Rathaus, bei Banken und in Geschäften. Online steht das neue Kursprogramm bereit unter www.vhs-donauzusam.de. Einschreibestart für das Frühjahr-/Sommersemester der vhs DonauZusam ist Montag, 21. Februar. Empfehlenswert sei die Online-Anmeldung unter www.vhs-donauzusam.de, vor allem in den ersten Einschreibetagen, um Wartezeiten zu vermeiden. Alternativ ist eine telefonische Anmeldung zu den jeweiligen Öffnungszeiten der drei Volkshochschulen möglich.

Der Kursbetrieb startet am 7. März. Für Corona sei die vhs DonauZusam laut Pressemitteilung gut gerüstet mit aktualisierten Hygienekonzepten, angepasst an die jeweils geltenden Regeln. Aktuelle Anforderungen dazu sind auf der Homepage zu finden. (pm)