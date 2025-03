Mit Empathie und Vertrauen durch die Pubertät

Die heutige Zeit ist vor allem durch die verschiedenen Medien geprägt. Und stellt damit besonders Jugendliche in der Pubertät vor nie dagewesene Herausforderungen. Antje Werner von der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Landkreis Dillingen erklärt: „Lange bevor das Gehirn ausgewachsen ist, müssen sich Jugendliche mit den Einflüssen von Social Media und dem damit verbundenen Schönheits- und Verbesserungswahn auseinandersetzen. Ihre Eltern haben zeitgleich das Gefühl, keinen Einfluss mehr auf ihr Kind nehmen zu können.“ Was können Eltern tun? „Empathisch sein und darauf vertrauen, dass das pubertierende Kind sein Bestes gibt, um klarzukommen“, so ihr Rat.

Und weiter: „Vor Social Media haben sich Jugendliche während der Pubertät in ihren Zimmern verkrochen. Das machen sie heute noch, doch sind sie dabei dem unendlichen Medienangebot ausgesetzt, den Vergleichen und eigenen Unsicherheiten“, sagt Werner. Oft sind Medien die einzige Möglichkeit, wie sie positives Feedback erhalten: Wenn das Lernen nicht klappt, weil das Gehirn im Umbaumodus ist und die Hormone verrückt spielen, wenn Machtspiele mit Lehrkräften den Schulalltag prägen und wenn auch die Eltern alles besser wissen.

Hinzu kommen aktuelle Krisenthemen wie der Klimawandel und Kriege, bei denen Jugendliche mit ihren Ängsten meist allein gelassen werden. „Jugendliche haben es schwer. Es liegt an den Eltern, für sie da zu sein und aktiv Gelegenheiten zu schaffen, in denen sich die Jugendlichen an sie wenden können“, betont Werner. Dafür bieten sich Momente im Alltag an, wie zum Beispiel eine gemeinsame Autofahrt zum Einkaufen. „Machen Sie die Musik an, die Ihr Teenager hören will, und sagen Sie erst mal nichts, bis Ihr Kind von selbst anfängt. Beantworten Sie Fragen und signalisieren Sie, dass Sie auf die nächste warten. Timing ist oft alles“, rät die Erziehungsberaterin.

25 Standorte bieten Hilfe

In Dillingen sowie an über 25 weiteren Orten in Schwaben, im Allgäu und im bayerischen Oberland helfen die Erziehungs-, Jugend- und Familienberaterinnen und -berater der KJF Augsburg bei allen Fragen rund um Erziehung und Familienalltag unkompliziert und kostenfrei weiter. Sie unterliegen der Schweigepflicht. Der Dillinger Kontakt: Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Landkreis Dillingen, St. Ulrichsplatz 3, Dillingen, Telefon: 09071/770390, E-Mail: eb.dillingen@kjf-kjh.de. Zusätzlich kann die anonyme Onlineberatung unter www.caritas.de/onlineberatung genutzt werden. (AZ)