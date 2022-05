Landkreis Dillingen

vor 48 Min.

Mitten im Prüfungsstress: Wie geht es den Schülerinnen und Schülern?

Plus Anfang Mai endet die Testpflicht an Schulen. Auch Masken sind freiwillig. Gleichzeitig zieht das Lerntempo wieder an und die Abschlussprüfungen stehen bevor.

Von Susanne Klöpfer

Maskenpflicht, regelmäßige Covid-19-Tests, wechselnder Online- und Präsenzunterricht und Lüftungskonzepte. Während der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren mussten Schüler und Schülerinnen viel ertragen. Mit der Zeit haben sie sich an viele Umstände gewöhnt. Nun sind sie mit einer "neuen Normalität" konfrontiert. Unterricht findet wieder fast ausschließlich an der Schule statt. Seit Anfang April ist das Maske tragen, wie fast überall in Bayern, freiwillig. Und ab dem 1. Mai endet ebenfalls die Testpflicht. Dazu kommt, dass die ersten Abschlussprüfungen geschrieben werden. Vier Schülersprecherinnen aus dem Landkreis Dillingen haben uns erzählt, wie es ihnen damit aktuell geht, was ihnen noch schwerfällt und worüber sie sich freuen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen