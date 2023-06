Mitunter teuer, aber niemand verletzt: Mehrere Unfälle im Landkreis Dillingen

In Höchstädt touchiert ein Postfahrzeug ein geparktes Auto, in Gundelfingen und Lauingen sind bei Unfällen auch Fahrradfahrer beteiligt. Eine Übersicht.

Am Mittwoch ist es in der Region zu mehreren Unfällen gekommen. In Gundelfingen fuhr gegen 17 Uhr eine 49-jährige Fahrradfahrerin auf dem Geh- und Radweg entlang der Medlinger Straße. Laut Polizei prallte sie dabei mit einem entgegenkommenden 13-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Am Fahrrad der 49-Jährigen entstand ein Sachschaden von circa 150 Euro. Das Befahren des Geh- und Radwegs ist an der Unfallstelle in beide Richtungen erlaubt.

Zu einem weiteren Unfall kam es am Mittwoch in der Lutzinger Straße in Höchstädt. Dort hatte ein Fahrer seinen Pkw gegen 12 Uhr auf dem Kundenparkplatz einer Physio-Praxis abgestellt. Als er kurz darauf zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass an der hinteren Stoßstange und Rücklicht ein frischer Unfallschaden entstanden war.

Unfall in Höchstädt: Verursacher war ein Postfahrzeug

Wie die Polizei mitteilt, konnte durch Ermittlungen der Fahrer eines Postlieferfahrzeugs als Verursacher ermittelt werden. Der 23-jährige Fahrer konnte als Unfallverursacher festgestellt werden. An dem Auto entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro.

Auch in Dillingen kam es zu einem Unfall. Beim Ausfahren vom Parkplatz an der Zulassungsstelle an der Donauwörther Straße am übersah eine 48-jährige VW-Fahrerin eine vorfahrtsberechtigte Renault-Fahrerin, die in Richtung Lauingen unterwegs war. Der Vorfall ereignete laut Polizeiangaben gegen 12.20 Uhr. An den beiden Pkws entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro.

Ein Fahrradfahrer in Lauingen nahm die Kurve zu eng

In Lauingen wollte ein 34-jähriger Fahrradfahrer am Mittwochabend in die Johannes-Rauschmayr-Straße einbiegen und schnitt dabei die Kurve. Mit seinem Fahrrad streifte er einen geparkten BMW an der Stoßstange. Wie die Polizei mitteilte, entsand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von circa 600 Euro. (AZ)

