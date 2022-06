Müll vermeiden beim Feiern im Landkreis? Auch eine Sache der Gewohnheit

Wenn Feste gefeiert werden, fällt Müll an. Einige Organisatoren-Teams im Landkreis Dillingen versuchen das zu vermeiden. Aber auch wir alle sind gefragt.

2020 saßen die meisten von uns wegen der Ausgangsbeschränkungen viel Zuhause. Müll eingespart haben wir dadurch gesamtgesellschaftlich allerdings nicht. Sechs Kilo Verpackungsmüll mehr als noch 2019 fielen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt an – und das pro Kopf. Wie wird sich das 2022 verändern?

Jetzt, wo so gut wie alle Veranstaltungen wieder stattfinden können. Steigt durch die massenhafte Verwendung von Einweggeschirr, Plastikgabeln und Co. der Müllverbrauch noch weiter an?

Einige Organisatorinnen und Organisatoren planen ihre Feste so, dass möglichst wenig Müll anfällt

Nicht unbedingt, wie es scheint. Gibt es doch auch im Landkreis Dillingen einige Veranstalterinnen und Veranstalter, die Müll gezielt vermeiden wollen. So wie etwa die Organisatoren vom Dillikat im Taxispark, die überhaupt kein Einweggeschirr aus Plastik verwenden.

Oder die Faschingsfreunde Steinheim, die biologisch abbaubare Strohhalme und Besteck anbieten. Und Pfand auf Einwegbecher erheben, damit diese zurückgebracht und dann gezielt recycelt werden können. Trotzdem kommen Organisatorinnen und Organisatoren an ihre Grenzen: Nicht allen Müll können sie vermeiden.

Wie können wir alle bei Festen weniger Müll produzieren?

An dieser Stelle sind wir deshalb alle gefragt. Eines ist zwar klar: Der Verpackungsmüll von Privatpersonen ist nur ein Faktor von vielen, wenn es darum geht, die Umwelt weniger zu verschmutzen. Zieht die Industrie nicht mit, bleiben die Bemühungen ein Tropfen auf den heißen Stein. Trotzdem ist es ein Faktor, auf den wir so gut wie alle direkt Einfluss nehmen können.

Warum also nicht einen eigenen Plastikbecher auf ein Fest mitnehmen? (Sofern das erlaubt ist). Sich nur eine statt drei Servietten nehmen. Oder gezielt zu solchen Festen gehen, bei denen schon vorab kommuniziert wird, dass Müll größtenteils vermieden wird. Die Umwelt würde das jedenfalls entlasten. Und letztendlich ist es – wie so vieles – eine Sache der Gewohnheit. Und die lässt sich ja bekanntlich ändern.