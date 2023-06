"Feuerwehrgipfel" im Maximilianeum

Feuerwehrleute aus der Region berichten dem Abgeordneten Mehring über ihre Sorgen. Es wird diskutiert, wie der Staat dieses Ehrenamt besser unterstützen kann.

Mehr als 100 Feuerwehrler aus den Landkreisen Augsburg und Dillingen sind der Einladung des FW-Landtagsabgeordneten Fabian Mehring zum „Feuerwehrgipfel“ ins Münchner Maximilianeum gefolgt. Im Anschluss an eine Führung durch das Gebäude durften die Feuerwehrfrauen und -männer aus der Region auf den Stühlen der Abgeordneten im Plenarsaal Platz nehmen.

Dort eröffnete Mehring seinen Gästen zunächst einen Blick hinter die Kulissen seiner Arbeit. Beim anschließenden Arbeitsgespräch im Konferenzsaal des Maximilianeums stand dann das Feuerwehrwesen in den Landkreisen Dillingen und Augsburg im Fokus. Dabei gab es viel Lob für die Unterstützung der heimischen Feuerwehren durch den Freistaat und die Kommunen beider Landkreise. Die regionalen Lebensretter nutzten die Gelegenheit laut Pressemitteilung aber auch, dem Abgeordneten von den Sorgen und Nöten ihrer Wehren zu berichten.

Kein Verständnis herrschte beispielsweise dafür, dass langjährige Feuerwehrler ihre Erfahrungen nach dem Erreichen der Altersgrenze nicht als Ausbilder weitergeben dürfen. Kritik formulierten die Ehrenamtlichen auch gegenüber mangelnder Wertschätzung mancher Arbeitgeber für den Feuerwehrdienst, wonach Engagierten berufliche Nachteile entstehen würden. Auf Begeisterung stieß das Konzept der „Kinderfeuerwehren“, für das auch Mehring leidenschaftlich warb.

Schließlich wurde auf Mehrings Rückfrage darüber diskutiert, wie der Staat den Beitrag ehrenamtlicher Feuerwehrleute zur Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben im Rettungswesen besser würdigen kann. Von einer Aufwertung der Ehrenamtskarte, über freies Parken oder eine kostenlose Nutzung des ÖPNV bis zu Vorteilen bei Steuer und Rente gab es im Zuge dessen viele Vorschläge.

Auch die Einführung eines „Gesellschaftsjahres“, das auch durch die Mitwirkung in der Feuerwehr erbracht werden könnte, stieß bei den Feuerwehrvertretern auf Sympathie. Sämtliche Vorschläge aus den Reihen seiner Gäste will Mehring nun zu einem Forderungspapier zusammenfassen und hofft, dieses nach den Wahlen in neuen Koalitionsverhandlungen einbringen zu können. Im Anschluss lud Mehring die Feuerwehrleute aus der Region zu einem gemeinsamen Essen in den Hofbräukeller ein. (AZ)