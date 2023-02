Neujahrsempfang: Mehring begrüßt mehr als 1000 Gäste

Mehrere Vertreter aus der Region sind bei FW-Veranstaltung in München dabei

„Gastgeber solcher Veranstaltungen sein zu dürfen, gehört zu den schönsten Aufgaben als Parlamentarischer Geschäftsführer“, freute sich der Landtagsabgeordnete Fabian Mehring auf dem Münchner Nockherberg. Dorthin hatte die Fraktion der Freien Wähler im Bayerischen Landtag über 1000 Gäste aus ganz Bayern zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang geladen. Mehring begrüßte im Namen seiner Fraktion zahllose Spitzenvertreter des öffentlichen Lebens im Freistaat – darunter auch ein ganzer Bus voller Ehrengäste aus den Landkreisen Dillingen und Augsburg, die der Abgeordnete zum Empfang geladen hatte.

Unter den Vertretern aus dem Kreis Dillingen fanden sich die Bürgermeister Gerrit Maneth ( Höchstädt) und Jürgen Kopriva (Aislingen), FW-Kreisvorsitzender Ulrich Reiner und mehrere Kreis-, Stadt- und Gemeinderäte. Die Schulfamilie war mit Sailer-Direktor Kurt Ritter, Lauingens Berufsschulleiter Peter Hoffmann, Manfred Bäuml (Stellv. Schulleiter Höchstädt), Höchstädts Grund- und Mittelschulleiter Helmut Herreiner und dem Direktor der Dillinger Akademie für Lehrerfortbildung (ALP) Alfred Kotter vertreten. Auch Wirtschaftsvertreter wie Grünbeck-Geschäftsführer Günter Stoll, Betonunternehmer Adolf Reichhardt aus Höchstädt oder Familienunternehmer Werner Fech aus Buttenwiesen waren zu Gast. In seiner Rede warb Mehring angesichts herausfordernder Zeiten für ein couragiertes Eintreten zugunsten demokratischer Werte. „Nach Jahrzehnten, in denen Frieden, Freiheit, Wohlstand und Sicherheit selbstverständlich für uns geworden sind, haben die Pandemie und der Krieg in der Ukraine uns per Holzhammer vor Augen geführt, dass wir jeden Tag aufs Neue für unsere Art zu leben eintreten müssen“, sagte der FW-Politiker. (AZ)