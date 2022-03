Landkreis Dillingen

04.03.2022

Mutter flüchtet aus Ukraine nach Gundelfingen: „Mein Herz schmerzt"

Uliana Havrylenko ist vor wenigen Tagen mit ihrer vierjährigen Tochter Anastasia und ihrem einjährigen Sohn Artur aus der Ukraine geflohen. Ihr Mann Yevhen Havrylenko holte sie in Polen mit seinem Chef Eduard Sippel (links) aus Lauingen ab.

Plus Aus der Ukraine ist Uliana Havrylenko mit ihren Kindern in den Landkreis Dillingen geflüchtet. Dabei halfen der 28-Jährigen ihr Mann und sein Chef, der eine Firma in Lauingen hat.

Von Susanne Klöpfer

Wenn Uliana Havrylenko daran denkt, wie sie mit ihren Kindern aus ihrer Heimat vor dem Krieg geflüchtet ist, kommen ihr die Tränen. Darüber zu sprechen, fällt ihr schwer. Sie musste alles in ihrer Heimatstadt Stryj im Westen der Ukraine, wo die 28-Jährige seit zwei Jahren mit ihrer Familie lebt, zurücklassen. Als vor einigen Tagen in der Ukraine der Angriff von Wladimir Putin begonnen hat, wollte sie zuerst bleiben. Ihre Heimat wollte sie nicht verlassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen