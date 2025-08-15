22-jähriger Kenianer ertrinkt nach Badeausflug – Gastfamilie sammelt für seine Überführung

Der junge Mann im roten Overall hält ein Ferkelchen in den Armen und strahlt in die Kamera. Der junge Mann heißt Austine Kawisa und lebte bis vor Kurzem auf dem Hof der Familie Röger im Norden von Dillingen. Er wollte sich dort Geld für eine eigene Landwirtschaft in seinem Heimatland Kenia verdienen. Doch es kam anders. Am vergangenen Sonntag passiert das Unglück: Vom Bad in einem nahegelegenen Weiher kehrt er nicht zurück. Die Rettungskräfte können ihn später nur noch tot aus dem Wasser bergen. Die Familie Röger ist erschüttert. Nun will sie eine Spendenaktion starten, damit zumindest der Leichnam des 22-Jährigen heimkehren kann.

Ein Hubschrauber aus Ulm, Rettungswagen, Notarzt, die DLRG, die Wasserwacht: Sie alle eilten dem 22-jährigen Austine zu Hilfe. Taucher suchten nach ihm im kleinen Kartoffelweiher nahe Donaualtheim. Doch vergebens. Der junge Mann starb noch vor Ort. Für seine Arbeit- und Gastgeber, die Familie Röger aus Schretzheim ein Schock. Und natürlich auch für seine Angehörigen, die tausende Kilometer entfernt in Kenia leben. Anita Röger berichtet, dass sich die beiden jungen Männer an ihrem freien Tag zum Badeweiher aufgemacht hätten. „Er hat gesagt, er kann schwimmen, sein Freund ist am Ufer geblieben, weil er nicht schwimmen konnte“, sagt Anita Röger. Doch der 22-Jährige geht unter. Dass irgendwas nicht stimmt, bemerken die Rögers erst, als sie ein Mitarbeiter auf den Hubschrauber und die Polizeisirenen hinweist. „Als ich kam, war er noch unter Wasser“, sagt Röger. „Es war schrecklich.“

„Austine war ein wirklich toller Mitarbeiter und sehr wissbegrierig“

Austine Kawisa war schon zum zweiten Mal auf dem Hof der Familie. Beim ersten Mal verbrachte er ein halbes Jahr dort als Austauschstudent. In Kenia habe er Landwirtschaft studiert, berichtet Anita Röger. „Seit vier Jahren bekommen wir immer einen Austauschschüler. Was sie bei uns lernen, wird ihnen daheim auf ihr Studium angerechnet.“ Die Chemie mit Austine stimmte offenbar. Denn sie luden ihn ein, ein zweites Mal zu kommen. „Er war ein wirklich toller Mitarbeiter, deshalb haben wir versucht, ihn mit einem Visum nochmal nach Deutschland zu bringen.“ Und das hat auch geklappt. Mit seinem Gehalt wollte er sich Geld für eine eigene Landwirtschaft in Kenia zusammensparen, sagt Röger. „Er war wahnsinnig wissbegierig, wollte alles wissen, wie wir es hier in Deutschland machen. Austine hat immer viele Fragen gestellt, war immer mit dabei und hat sich für alles interessiert“, beschreibt die Landwirtin den 22-Jährigen. „Er war so ein dankbarer Mensch und so hilfsbereit.“

Die Nachricht von Austines Tod haben die Rögers seiner Familie über einen Bekannten, der Seelsorger ist und in der Nähe von Austines Familie lebt, überbringen lassen. „Die Eltern können kein Wort Deutsch, aber ich bin ganz viel in Kontakt mit seinem Bruder.“ Die Familie von Austine ist mittellos.

Überführung nach Kenia ist kompliziert und teuer

Nach dieser Tragödie wollen die Rögers nun alles daran setzen, dass die Leiche des jungen Mannes wenigstens in seiner Heimat bestattet werden kann. Austine sei ein gläubiger Katholik gewesen und auch immer in Deutschland mit in die Kirche gegangen, berichtet Anita Röger. Doch die Kosten für eine Überführung des Leichnams sind hoch. Eine Versicherung deckt die nicht, da er nicht bei einem Arbeitsunfall gestorben sei, so Röger. Sie selbst wolle 2500 Euro zu den Überführungskosten hinzugeben.

Eine solche Überführung sei teuer, bestätigt der Bestatter Marco Wunder. Sein Unternehmen mit Filialen in Wallerstein, Augsburg und Neresheim macht immer wieder solche Überführungen und auch Rückholungen aus dem Ausland. Die sterblichen Überreste müssten dafür speziell vorbereitet werden, damit sie überhaupt per Flieger ins Heimatland gebracht werden dürfen, so Wunder. „Jedes Land hat da noch zusätzlich seine eigenen Hürden.“ Zudem sei die Zahl der Flüge limitiert. Für die Überführung brauche es zudem einen speziell versiegelten Sarg, sonst darf er nicht per Flugzeug transportiert werden. Rechnen könne man in etwa mit 14.000 Euro, so Wunder. Anita Röger will verhindern, dass Austine in einem fremden Land beerdigt wird, doch die Zeit drängt. Sie hofft nun, dass das nötige Geld für die Überführung des Leichnams zusammenkommt.

Info: Wer die Familie unterstützen will, kann deshalb an folgende Bankverbindung spenden:

IBAN: DE31 7206 9043 0100 4010 64, Bank: Raiffeisenbank, Inh. Anita Röger, Verwendungszweck: Austine. Zudem wurde eine Spendenaktion auf der Plattform gofundme gestartet.