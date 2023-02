Landkreis Dillingen

24.02.2023

Nach Beleidigung: „Traumfrau gesucht“-Kandidat sagt vor Amtsgericht aus

Plus Eine Frau aus dem Kreis Dillingen hat den Teilnehmer Walther der Show „Traumfrau gesucht“ online beleidigt. Dieser klagte – und gab vor Gericht Einblick in die Sendung.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

Einige mögen Walther noch von der Dating-Show „Traumfrau gesucht“ auf RTL2 kennen. In der Sendung, die 2012 bis 2017 im Fernsehen lief, suchten Männer aus Deutschland in vorwiegend osteuropäischen Ländern ihre mögliche „Traumfrau“. Walther fiel dabei besonders auf durch seine weiße Kapitänsuniform und seine „Walthers Surprise“, eine Geschenktüte, die er zu ersten Dates mitbrachte. Inhalte waren etwa Dessous, Schmuck oder Parfüm. Oft provozierte er mit seinen veralteten Sichtweisen, wie Frauen sein sollten. Mit einem Happy End: In fast 70 Folgen und 50 Dates lernte er die ungarische Ärztin Marta kennen und heiratete sie schließlich. Walthers Verhalten stieß den Menschen vor dem Fernseher immer wieder sauer auf – so auch einer Frau aus dem Landkreis Dillingen. Nachdem sie im Sommer 2021 eine Wiederholung einer Folge gesehen hatte, kommentierte sie auf der Facebook-Seite des Senders: „So ein kranker Arsch“. Das hat Folgen für sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen