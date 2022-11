Landkreis Dillingen

05:59 Uhr

Nach Corona kommt die Inflation: Bleibt da noch Geld für Freizeitspaß?

Plus Tanken, Essen, Heizen. Alles ist teurer. Viele versuchen deshalb zu sparen, auch im Kreis Dillingen. Bleibt da noch genug übrig fürs Vergnügen?

Von Christina Brummer

Corona flaut ab, der Winter naht. In vielen Orten im Kreis künden Bretterbuden von Christkindlmärkten. Man darf sich wieder treffen. Auch drinnen. Masken sind fast überall passé. Jetzt also endlich mal wieder raus, etwas unternehmen, statt zu Hause im kalten Wohnzimmer zu hocken? Ah so, da war ja was. Alles ist so furchtbar teuer geworden. Lebensmittel, Sprit. Und dann kommt noch die Nebenkostenabrechnung. Ist da noch Geld übrig für Freizeitangebote und für Kultur?

