Nach Corona-Pause: Das Amtsgericht Dillingen verhandelt wieder

Plus Fast zwei Monate lang gab es keine öffentlichen Verhandlungen am Amtsgericht Dillingen. Was haben die Richter in der Zwischenzeit gemacht? Und was erwartet sie jetzt? Eine Strafrichterin und ihr Kollege erzählen.

Von Jonathan Mayer

So ruhig wie in den vergangenen Wochen war es am Dillinger Amtsgericht wohl lange nicht. Fast zwei Monate lang fanden kaum Verhandlungen statt. Die Corona-Lage hatte sich im Landkreis damals so zugespitzt, dass die Richterinnen und Richter beschlossen, die Verhandlungen auszusetzen. Nur das Familiengericht tagte weiter. Ab Mittwoch aber ist die Pause vorbei. Was erwartet die Richterinnen und Richter dann? Und was haben sie in der Zwischenzeit gemacht?

