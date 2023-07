Landkreis Dillingen

Nach deutschlandweiten Ermittlungen: Mann muss wegen Kinderpornos in Haft

Plus Jahrelang gab sich ein Mann im Internet als Jugendlicher aus, um an Nacktbilder Minderjähriger zu kommen. Die Spur führte über Krumbach in den Landkreis Dillingen – und zu Kindern in ganz Deutschland.

Von Jonathan Mayer

"Ich weiß, dass ich ein Problem damit habe", sagt der 25-jährige Angeklagte in seinen letzten Worten. Ihm tue leid, was er getan hat. Und er wisse auch, dass sein Leben nun "vorerst zu Ende" sei. Denn schon vor dem offiziellen Urteil, das Richterin Gabriele Held am Dienstag im Dillinger Amtsgericht verkündet, steht fest: Der 25-Jährige wird für einige Zeit in Haft gehen. Jahrelang hatte er sich auf WhatsApp und Snapchat als Jugendlicher ausgegeben, sich an Minderjährige herangemacht, Nacktbilder und -videos von ihnen eingefordert und manche von ihnen sogar damit erpresst. Etwa 40 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland waren betroffen.

Es dauert gut eine halbe Stunde, bis die Staatsanwaltschaft die 13-seitige Anklage mit allen Details verlesen hat. Der Angeklagte ging demnach immer wieder nach ähnlichem Muster vor: Unter den Pseudonymen "Lilly" und "Chris" gab er sich als Jugendlicher aus, baute Kontakt zu vermeintlich Gleichaltrigen auf. Er spielte ihnen teils romantische und sexuelle Gefühle vor, baute Vertrauen auf. Erst schickten sie sich gegenseitig unverfängliche Fotos – wobei er Bilder von unbekannten Teenagern verwendete. Doch irgendwann forderte der Angeklagte schließlich Nacktbilder und -videos. Laut Anklage sind darauf mal nackte Brüste zu sehen, mal explizitere Szenen. Seine Opfer waren zwischen 11 und 17 Jahre alt. Manchen von ihnen drohte er wohl damit, die Bilder online zu stellen, wenn er nicht noch mehr bekomme. In einem Fall tat er das auch.

