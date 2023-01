Nach Kirchenasyl-Prozess: Pfarrer Bienk gibt Spendengelder weiter

Sogar Landesbischof Bedford-Strohm beteiligte sich: Der ehemalige Gundelfinger Seelsorger erhält Geld von Spendern. Jetzt profitieren zwei Dillinger Einrichtungen.

Nach dem Prozess um Kirchenasyl in Gundelfingen hat Pfarrer Frank Bienk Spendengelder weitergegeben, die er zur Begleichung seiner Geldauflage erhalten hatte. Im August fand vor dem Amtsgericht Dillingen das Verfahren gegen Bienk wegen „Beihilfe zum illegalen Aufenthalt“ statt. In seiner früheren Kirchengemeinde Gundelfingen hatte er zum wiederholten Mal Kirchenasyl gewährt. Im verhandelten Fall ging es um einen afghanischen Staatsbürger, der im Iran geboren und aufgewachsen und als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen war. Ihm drohte die Abschiebung in das ihm völlig unbekannte Afghanistan.

In der mündlichen Verhandlung stellte das Amtsgericht das Verfahren gegen den Geistlichen schließlich gegen Zahlung einer Geldauflage von 1000 Euro zugunsten von „Pro Asyl“ ein. Dem Vorschlag der Verteidigung, die Geldbuße zugunsten der Flüchtlingsberatung der evangelischen Kirchengemeinde Dillingen oder der „Unterstützergruppe Asyl/Migration“ in Dillingen zu verwenden, wollte das Amtsgericht nicht folgen, teilt Bienk mit.

3400 Euro kamen durch die Spendenaktion zusammen

Im Nachgang zum Verfahren erreichten ihn zahlreiche Angebote von Menschen, die sich an der Geldbuße beteiligen wollten. Bienk sei es aber wichtig gewesen, zu seiner Verantwortung für das Kirchenasyl zu stehen. „Es soll nicht der Eindruck entstehen, ein Pfarrer könne alles tun, was er will, weil am Ende ja doch andere dafür geradestehen würden.“ Deshalb wollte der fünffache Familienvater die Geldbuße selber tragen. Die Unterstützer bat er darum, das Geld zugunsten der Asylhilfe in Dillingen verwenden zu dürfen. In der Kirchengemeinde Günzburg, wo der Seelsorger seit Ende 2020 tätig ist, wurden die Gelder gesammelt, auch Menschen aus dem Landkreis Dillingen beteiligten sich, aber auch viele Unterstützerinnen und Unterstützer weit darüber hinaus, bis hin zu Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und seiner Frau.

Zum Jahresende übergab Pfarrer Bienk nun die Spenden in Höhe von 3400 Euro in Dillingen. Je 1700 Euro konnten Georg Schrenk für die „Unterstützergruppe Asyl/Migration“ und Pfarrer Christian Peiser für die Flüchtlingsberatung der evangelischen Kirchengemeinde Dillingen entgegennehmen. Die Kirchengemeinde finanziert seit 2020 die Beratertätigkeit von Dieter Kogge, dessen ursprüngliche Stelle beim Diakonischen Werk gestrichen worden war.

Kirchenasyl sei das letzte Mittel

Bei der Übergabe sagte Pfarrer Bienk: „Kirchengemeinden, Christinnen und Christen stehen in der Flüchtlingsarbeit nicht in Fundamentalopposition zum Staat. Viele Kirchengemeinden haben Helferkreise und weitere Projekte ins Leben gerufen, um die Integration von geflüchteten Menschen zu erleichtern. Und auch da, wo nicht Kirchengemeinden Träger dieser Arbeit sind, engagieren sich viele Menschen ausdrücklich aufgrund ihrer christlichen Werte und Überzeugungen."

Kirchenasyl sei darüber hinaus das letzte Mittel, um in einem Einzelfall Zeit zur Überprüfung einer Entscheidung zu gewinnen, die in ihrer Konsequenz für die Betroffenen zu Gefahr für Leib und Leben führen könne. Es wäre daher völlig unangemessen den Einsatz der Kirchengemeinden und ihrer Mitglieder alleine auf dieses medienwirksame Thema zu reduzieren.

Georg Schrenk betonte, die „Unterstützergruppe Asyl/Migration“ brauche dringend neue Kräfte, die ein wenig ihrer Zeit einsetzen und die segensreichen Bemühungen fortführen. Häufig ginge es dabei um vergleichsweise überschaubare Aufgaben, in die man sich schnell einarbeiten könne, wie die Unterstützung bei der Eröffnung eines Bankkontos. (AZ/mayjo)