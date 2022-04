Nach Unfall in Dillingen 18.000 Euro Schaden und eine Person verletzt

Die Polizei Dillingen meldet weitere Unfälle im Kreis Dillingen bei denen es teils zu hohen Schäden gekommen ist.

Am Mittwoch gegen 7.50 Uhr übersah eine 22 jährige Pkw-Fahrerin einen vor ihr anhaltenden Fahrer, als dieser auf der Donauwörther Straße verkehrsbedingt an einer Ampel anhalten musste. Dabei prallte die 22-Jährige auf das Heck, es entstand ein Sachschaden von 3500 Euro. Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es am gegen 17.10 Uhr in der Hauptstraße. Dort hatte ein 41-jähriger Fahrer eine vor ihm verkehrsbedingt abbremsende 45-jährige Pkw-Fahrerin übersehen und war ebenfalls auf das Heck aufgefahren. Hierbei entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gegen 13.50 Uhr überfuhr eine 22-jährige Autofahrerin verbotswidrig die durchgezogene Mittellinie der Altheimer Straße in Dillingen, um anschließend auf die Linksabbiegerspur zur Donauwörther Straße zu gelangen. Zuvor hatte sich auf der Geradeaus-Spur eine Warteschlange an der Ampel gebildet.

Zeitgleich wollte ein 67 jähriger Fahrer von der Bahnhofstraße nach links auf die Altheimer Straße einbiegen und übersah die auf der Gegenfahrspur entgegenkommende 22-Jährige. An beiden Pkws entstand ein Sachschaden von 18.000 Euro. Der 67-jährige Unfallgegner erlitt leichte Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden. (pol)

