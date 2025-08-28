Nach Zugunfall bei Steinheim: Bahnstrecke Donauwörth-Dillingen wohl noch länger gesperrt

Der Knall war im ganzen Ort zu hören: Eine Woche ist es her, dass ein Zug des Anbieters Agilis auf der Bahnstrecke bei Steinheim in den Anhänger eines Lastwagens gekracht und daraufhin entgleist ist. Zehn Fahrgäste wurden am Donnerstag vergangener Woche leicht verletzt, glücklicherweise niemand schwer – obwohl sich 130 Personen im Zug befanden. Der Sachschaden ist erheblich. Nun teilt die Deutsche Bahn auf Nachfrage mit: Die Räumung und Reparatur der Gleise wird wohl länger dauern als bisher angenommen.

Konkrete Angaben zu den Schäden machen weder die Betreibergesellschaft Agilis noch die für das Schienennetz zuständige DBInfraGo. Sicher ist, dass nicht nur der entgleiste Zug beschädigt, sondern auch das Gleisbett, die Schienen und die Oberleitung in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Wegen der Schäden wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Busse fahren zwischen Donauwörth und Dillingen. Ab der Großen Kreisstadt sind dann wieder Züge in Richtung Günzburg und Ulm unterwegs.

Wie konnte es zu dem Unfall in Steinheim kommen?

Icon Galerie 10 Bilder Ein Zug ist bei Steinheim in einen Anhänger gekracht, der auf den Gleisen stand. 130 Fahrgäste wurden evakuiert. Hier sind einige Bilder vom Unfall.

Die Pressestelle der Deutschen Bahn teilt mit, dass voraussichtlich ab kommender Woche wieder der Standardbetrieb aufgenommen werden kann. Auch bei der Agilis heißt es, dass die Strecke am Wochenende noch gesperrt sein wird. Der aktuelle Ersatzfahrplan gilt noch bis einschließlich Freitag. Ein neuer befinde sich in Arbeit und werde unter www.agilis.de/abweichungen veröffentlicht.

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist indes weiter ungeklärt. Fest steht, dass sich der Anhänger des Lastwagens auf den Gleisen befand, als der Zug anrollte. Die Triebwagenführerin hat das wohl gesehen und eine Vollbremsung eingeleitet. Sie konnte so Schlimmeres verhindern. An dem kleinen Bahnübergang in Steinheim gibt es außerdem keine Schranken, nur eine Lichtanlage signalisiert, wenn die Verkehrsteilnehmer stehen bleiben sollen. Auf Anfrage bei der Polizei heißt es dort lediglich, dass die Ermittlungen weiter andauern.